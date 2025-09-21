Mynet Trend

Önce Londra sonra Dublin! 'Zehirli gaz' şüphesiyle iki kişi apar topar hastaneye kaldırıldı: Restoran kapatıldı

Finchley Road’daki O2 Alışveriş Merkezi’nde bulunan restoranda gaz sızıntısı şüphesi üzerine alarm verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler gaz tespit edemezken, iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Restoran ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Aynı gün Dublin Havalimanı Terminal 2 de güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Çiğdem Sevinç

Londra’nın Finchley Road bölgesindeki O2 Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir Nando’s restoranında gaz sızıntısı şüphesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay, 20 Eylül sabahı saat 10.45 sularında meydana geldi.

Yapılan açıklamaya göre, restoranın bulunduğu zemin katta itfaiye ekipleri tarafından detaylı bir tarama yapıldı. Herhangi bir olağandışı gaz seviyesi tespit edilmedi. Ancak iki kişi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Önce Londra sonra Dublin! Zehirli gaz şüphesiyle iki kişi apar topar hastaneye kaldırıldı: Restoran kapatıldı 1

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI

Londra İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, restoranın gaz hattının güvenlik amacıyla kapatıldığı belirtildi. İtfaiyenin müdahalesi saat 12.28’de sona erdi ve sorumluluk gaz dağıtım şirketine devredildi.

O2 Alışveriş Merkezi yetkilileri, olayın araştırıldığını ve söz konusu restoranın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını duyurdu. Merkezdeki diğer mağazalar ise normal şekilde faaliyet göstermeye devam etti.

Önce Londra sonra Dublin! Zehirli gaz şüphesiyle iki kişi apar topar hastaneye kaldırıldı: Restoran kapatıldı 2

DUBLİN HAVALİMANI’NDA DA TAHLİYE

Aynı gün içerisinde İrlanda’daki Dublin Havalimanı’nda da benzer bir güvenlik önlemi alındı. Terminal 2, öğle saatlerinden hemen önce tedbir amaçlı tahliye edildi. Havalimanı işletmecisi, yolculardan personelin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

