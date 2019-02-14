Mynet Trend

Önce nikah, sonra kelepçe! O anlar kamerada

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 14.02.2019 20:32 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren iki polis memurunun nikahında bir polis memuru, çifte kelepçe taktı. Beykoz Belediyesi Kanuni Kent Orman’ındaki nikah dairesinde yaşanan bu renkli anlar kameralarca kaydedildi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çok sayıda çift evlenmek için Beykoz Belediyesi Kanuni Kent Ormanı’ndaki evlendirme dairesinin yolunu tuttu. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen 14 çifte, Beykoz Belediyesi göl manzaralı yeni nikah salonunda tören düzenledi. Nikahın ardından akşam yemeğinde ağırlanacak olan çiftlerin nikahları keman eşliğinde kıyıldı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk’ün kıydığı 14 Şubat nikahları, kokteyl ikramıyla başladı. Evlenmek için 14 Şubat tarihini seçen ve ikisi de polis memuru olan bir çiftin nikahı ise renkli görüntülere sahne oldu. Çiftin nikahlarının kıyıldığı esnada arkadaşları olan bir polis memuru çifte kelepçe takarak evlenen çifte jest yaptı.

"SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ TOPLUMLAR MUTLU AİLELERLE KURULUR"

Nikahlarını kıydığı çiftleri kutlayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek; “İlçemizde her fırsatta nikâh kıyarak çiftlerimizin mutluluklarını paylaşıyoruz. Bu özel günü tercih eden çiftlerimizi de yalnız bırakmadık. Sağlıklı ve güçlü toplumlar mutlu ailelerle kurulur. Sevgi ve saygı aileyi yücelten, mutlu kılan en güzel tohumdur. Yeni evlenen çiftlerimizi yürekten kutluyor, kendilerine bir ömür boyu huzur ve saadetler diliyorum.” dedi.

Aynı zamanda Başkan Çelikbilek, evliliklerinde 60 yılı geride bırakan Mukadder- Fuat Özgünay çiftine de portrelerinin yer aldığı bir tabloyu hediye etti.

14 Şubat anısına, Beykoz’da nikah kıyan çiftelere fotoğraflarının yer aldığı kütük çerçeve, dolma kalem ve çiçek hediye edildi.

Sizin için araştırdık! Nereden çıktı bu 14 Şubat Sevgililer Günü?Sizin için araştırdık! Nereden çıktı bu 14 Şubat Sevgililer Günü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 şubat sevgililer günü nikah polis

En Çok Okunan Trend Haberler

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Bunu yapan yandı

Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Bunu yapan yandı

22 yaş fark var! 'Annen gibi görünürsem...'

22 yaş fark var! 'Annen gibi görünürsem...'

Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Arazide görüp eve götürdü! SIM kartı telefonuna takınca...

Arazide görüp eve götürdü! SIM kartı telefonuna takınca...

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah mesut etsin. de kardeşim memur arkadaşlar sanki silah zoruyla evlenmiş gibi bir soğukluk var.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da okulda şoke eden olay! Maskeli öğrenciler...

Okulda şoke eden olay! Maskeli öğrenciler...

Sofia peçete ile romantik sevgililer günü yemeği

Sofia peçete ile romantik sevgililer günü yemeği

Şeytanlarla sohbet ettiğini iddia eden yetişkin film yıldızı: Sabrina Sabrok

Şeytanla anlaşma yapan erotik film yıldızının en büyük hayali bakın neymiş!

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Bakanlık duyurdu: Yıkıma başlandı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Yıkıma başlandı

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Hepimizi gururlandırdı! 13 yaşındaki Down Sendromlu Kevser Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı

Down sendromlu Kevser Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.