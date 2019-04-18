Önce öpüştü, sonra çekti: Tepkiler inanılmaz!

İyi vakit geçirmek, müzik dinlemek, dans etmek ve rahatlamak için güzel bir yere geldiğinizi hayal edin. Birdenbire seni öpmek isteyen bir yabancı çıkageliyor. Çok utanır mıydın ne yapardın? New York’lu bir fotoğrafçı olan Johanna Siring, bu olayı Danimarka’daki Roskilde Festivali’nde gerçekleştirdi. Asıl amacı, tüm fotoğraflarda insanların özünü yakalamaktı. Ve bu yöntemle gayet başarılı oldu.
Tek bir öpücüğün kişiler üzerinde yapabileceği değişikliklerden etkilenmemek elde değil. Gelin bu değişimlere hep birlikte bakalım...
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