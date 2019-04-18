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Önce öpüştü, sonra çekti: Tepkiler inanılmaz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bir kadın öpüştükten hemen sonra insanların fotoğrafını çekiyor ve yüzleri sözlerden daha çok şey ifade ediyor. İşte o büyük değişimler...

Önce öpüştü, sonra çekti: Tepkiler inanılmaz!

İyi vakit geçirmek, müzik dinlemek, dans etmek ve rahatlamak için güzel bir yere geldiğinizi hayal edin. Birdenbire seni öpmek isteyen bir yabancı çıkageliyor. Çok utanır mıydın ne yapardın? New York’lu bir fotoğrafçı olan Johanna Siring, bu olayı Danimarka’daki Roskilde Festivali’nde gerçekleştirdi. Asıl amacı, tüm fotoğraflarda insanların özünü yakalamaktı. Ve bu yöntemle gayet başarılı oldu.

Tek bir öpücüğün kişiler üzerinde yapabileceği değişikliklerden etkilenmemek elde değil. Gelin bu değişimlere hep birlikte bakalım...

1. Bir gülümseme daha geniş olabilir mi ?!

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2. Tek bir öpücükle güvenden utangaçlığa...

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3. “Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum.”

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4. “Her şeyden sonra beni aramak zorundasınız.”

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5. Öpücük güzeldi.

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6. Böyle deneyimlerin yaşamınıza girmesine izin verin ve size ne yaptıklarını gözlemleyin.

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7. Herkesin biraz sevgiye ihtiyacı vardır.

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8. Bir insanın bazen ne kadar derin gizlenebileceği harika.

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9. Bu kadar bulaşıcı bir gülümsemesi olduğunu asla düşünmezdik.

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10. “Heyyy! Beni öptün! ”

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11. Ekrandaki duyguların büyüklüğünü hissedebiliyoruz.

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