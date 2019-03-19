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Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişine tepki yağdı

Serpil Bayar Serpil Bayar
SİNEMA TV  | 19.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Once Upon a Time in Hollywood filminin yayımlanan ilk resmi afişi, Hollywood yıldızlarının hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişine tepki yağdı

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood filminin yayımlanan ilk resmi afişi, Hollywood yıldızlarının hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sony Pictures, merakla beklenen Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişini yayımladı.

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Filmde Brad Pitt ile başrolleri paylaşan Leonardo DiCaprio ve filmin yönetmeni Quentin Tarantino dün kendi sosyal medya hesabından afişi takipkiçileri ile paylaştı.

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Afişte 44 yaşındaki Caprio ile 55 yaşındaki Pitt’in fotoğraflarına yapılan shop hayranlarının gözünden kaçmadı.

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Sosyal medyada afişe yönelik eleştiriler sıralanırken, afiştekinin fotoğraftan ziyade resme benzediği ve yapılan rötuşun aşırıya kaçtığı söylendi.

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Sosyal medya yorumları, Hollywood’un efsane ikilisinin Photoshop’la aşırı derecede gençleştirildiğine işaret etti.

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Daha önce filmden paylaşılan bu ilk karenin de shoplu olduğu anlaşılmıştı.

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Pitt’in boynu, DiCaprio’nun da çenesinin rötuşlandığı tespit edilmişti.

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Sony Pictures, rötuşlu fotoğraf için DiCaprio ve Pitt’in özel olarak bir ricası olmadığını açıklamıştı.

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Pitt ve DiCaprio'ya başrollerde Margot Robbie'nin de eşlik ettiği Once Upon a Time in Hollywood filmi temmuz ayında sinemalarda gösterime girecek. Film, Manson cinayetinin işlendiği 1969 yılında bir Western film yıldızı ve onu dublörünün etrafında gelişien olayları konu alıyor.

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