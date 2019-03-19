Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişine tepki yağdı

Daha önce filmden paylaşılan bu ilk karenin de shoplu olduğu anlaşılmıştı.

Sosyal medyada afişe yönelik eleştiriler sıralanırken, afiştekinin fotoğraftan ziyade resme benzediği ve yapılan rötuşun aşırıya kaçtığı söylendi.

Afişte 44 yaşındaki Caprio ile 55 yaşındaki Pitt’in fotoğraflarına yapılan shop hayranlarının gözünden kaçmadı.

Filmde Brad Pitt ile başrolleri paylaşan Leonardo DiCaprio ve filmin yönetmeni Quentin Tarantino dün kendi sosyal medya hesabından afişi takipkiçileri ile paylaştı.

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood filminin yayımlanan ilk resmi afişi, Hollywood yıldızlarının hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sony Pictures, rötuşlu fotoğraf için DiCaprio ve Pitt’in özel olarak bir ricası olmadığını açıklamıştı.

Pitt ve DiCaprio'ya başrollerde Margot Robbie'nin de eşlik ettiği Once Upon a Time in Hollywood filmi temmuz ayında sinemalarda gösterime girecek. Film, Manson cinayetinin işlendiği 1969 yılında bir Western film yıldızı ve onu dublörünün etrafında gelişien olayları konu alıyor.



