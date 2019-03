Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişine tepki yağdı

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood filminin yayımlanan ilk resmi afişi, Hollywood yıldızlarının hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sony Pictures, merakla beklenen Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişini yayımladı.

Filmde Brad Pitt ile başrolleri paylaşan Leonardo DiCaprio ve filmin yönetmeni Quentin Tarantino dün kendi sosyal medya hesabından afişi takipkiçileri ile paylaştı.

Afişte 44 yaşındaki Caprio ile 55 yaşındaki Pitt’in fotoğraflarına yapılan shop hayranlarının gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada afişe yönelik eleştiriler sıralanırken, afiştekinin fotoğraftan ziyade resme benzediği ve yapılan rötuşun aşırıya kaçtığı söylendi.

Sosyal medya yorumları, Hollywood’un efsane ikilisinin Photoshop’la aşırı derecede gençleştirildiğine işaret etti.

Daha önce filmden paylaşılan bu ilk karenin de shoplu olduğu anlaşılmıştı.

Pitt’in boynu, DiCaprio’nun da çenesinin rötuşlandığı tespit edilmişti.