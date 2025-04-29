Önce yumruklu saldırı şimdi soruşturma! Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat yönetiminin başı dertte! Savcılık ifadeye çağırdı

Beşiktaş adeta kabus gibi bir sezon geçiriyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan siyah-beyazlılarda Divan Kurulu'nda yaşanan gerilimin etkileri sürerken, yumruklu saldırıya uğrayan eski başkan Hasan Arat'ın başı dertten kurtulmuyor. Şimdi de Arat yönetimi soruşturmayla karşı karşıya.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre; Arat'ın başkanlık yaptığı dönemde Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen stat aydınlatması ve çatı yenileme projesinde, kulübün '2 milyon Euro zarara uğratıldığı' iddiasıyla yapılan şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılığa şikayette bulunan Beşiktaş Denetim Kurulu'nun raporuna göre, projeye en uygun fiyatı sunan Etna Yapı firmasının devre dışı bırakıldığı ve 243 bin euro daha pahalı teklif sunan Şah Elektrik firması ile sözleşme yapıldığı, Gigatera firması gibi uygun fiyatlı tekliflerin ise bilinçli şekilde saklandığı ileri sürüldü.

Stadyum aydınlatma projesi için yapılan toplam ödeme 2 milyon 250 bin euro olurken, Denetim Kurulu işin piyasa şartlarında 800 bin euroya tamamlanabileceğini belirtti.

Proje için teminat mektubu alınmadığı da vurgulanırken, loca teminatı tahsis edilemediği için kulübün 638 bin euro daha kaybettiği belirtildi.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Cumhuriyet Savcılığı, tüm teklif dosyaları ve gizlendiği iddia edilen Gigatera evrakları, sözleşme ve ödeme belgeleri ile birlikte projeye imza atan yönetim kurulu üyelerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin savcılığa gönderilmesini istedi. İlk ifadeye çağrılan isim ise dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul oldu.