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Önceden adım bile atamıyordu! 152 kilo verdi bakın ilk işi ne oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 11.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

292 kiloya kadar çıkarak yüzde 2 oranında görülen süper mobid obezite hastalığıyla baş etmeye çalışan Murat Öncü, tüp mide ameliyatı sonrası 152 kilo verdi. Aldığı kilolar nedeniyle tek başına yürüyemeyen, çok sevdiği işini yapamayacak duruma gelen Öncü, şimdilerde sağlıklı bir hayat sürüyor.

Adana'da aşırı kiloları nedeniyle hareket edemeyecek hale gelen Murat Öncü, iş bile yapamayacak duruma gelmişti. Yardıma muhtaç hale gelen Öncü'ye beklenen yardım eli İstanbul'dan uzanmıştı. Hayata tutunma çabasına kayıtsız kalamayan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, Öncü'yü tedavi altına aldı. Öncü'nün sonrasında gösterdiği azimse hayatını değiştirmeye yetti.

152 kilo verdi! İşte son hali

Yüzde 2 oranında görülen süper morbid obezite tanısıyla görenleri şaşırtan kiloya sahip olan Murat Öncü ameliyat olmadan önce koltuk değneksiz ya da birinin yardımı olmadan yürüyemiyordu. Çok sevdiği seyyar satıcılık işini de yapamayan Öncü aşırı kiloları nedeniyle artık yaşamak istemiyordu.
292 kiloluk Murat Öncü yapılan tüp mide ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başladı. Öncü 292 kilodan 140 kiloya kadar düştü. 152 kilo birden veren Öncü en çok yapmak istediği şey olan seyyar satıcılığa geri başladı.
Murat Öncü şimdi bir cami önünde simit, ayran, şalgam satarak evini geçindirmeye çalışıyor.
Murat Öncü kilo verdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Daha önce 292 kiloydum. İstanbul’a gittim mide ameliyatı oldum aradan 3 sene geçti ve şu an 140 kiloyum. Eskiden kalkamıyordum yürüyemiyordum şimdi çok şükür namazımı kılıyorum, işime gidiyorum ve eşimi alıp gezmeye çıkıyorum.
Eskiden cenaze gibi evde oturuyordum 292 kilo adam ne yapabilir ki, şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı görüyorum ve kimseye muhtaç değilim.
Şu ana kadar 152 kilo verdim, 1 ameliyatım daha var yani 100 kiloya kadar düşeceğim inşallah. 152 kiloyu verdikten sonra şu an kuş gibi rahatladım.
Bana kaç kilosun diye sorsanız kendimi 50 kilo gibi hissediyorum"
Kilolu olduğu dönemlerde kendisine çok uzak olduğunu düşündüğü sağlıklı hayata kavuşan Murat Öncü, şimdilerde tek başına yürüyüşe çıkıyor, çok sevdiği işini yapıyor, ibadetlerini yerine getiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
adana tüp mide ameliyatı

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