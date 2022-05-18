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Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

17.05.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tencere, baharatlık, bardak, çatal, kaşık ve bıçaklar... Aklınıza gelebilecek olan tüm malzemeler, mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için daima büyük bir kolaylık sağlıyor. Hepimiz mutfakta en pratik en kullanışlı neler varsa onları almak ve kullanmak istiyoruz. Hele bazı ürünler var ki daha önce almadığımıza fazlasıyla pişman oluyoruz. En işe yarar mutfak ürünlerini sizler için listeledik ve hazırladık. Gelin, birlikte listemizi inceleyelim.

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

Mutfakta daima sevdiklerine ya da kendine yemekler pişirmekten mutluluk duyanlar için kullanışlı mutfak ürünleri önem taşıyor. Bu ürünlerin en büyük artısı hem hayatı kolaylaştırma hem de pratik olması yönüyle size zaman kazandırması oluyor. Bazı ürünler var ki "Keşke daha önce keşfetseydim." diyeceğiniz ürünler. İşte, mutfağınızda işe yarayan, size büyük kolaylık sağlayıp "Keşke" dedirtmeyecek mutfak ürünü önerileri...

1. Bambum 16'lı Dönen Baharatlık ile yemeklere baharat katmak artık daha kolay!

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

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Yemeklere, çorbalara hatta bazen tatlılara ve kurabiyelere bile baharat katıp tadını daha lezzetli ve farklı hâle getirmeniz mümkün. Bu yüzden "Baharatlar, mutfaklarımızın baş tacı." diyebiliriz. Tüm baharatların elinizin altında olmasını, 360 derece çevirip her birine rahatlıkla ulaşmayı istiyorsanız Bambum 16'lı Dönen Baharatlık tam size göre. Tüm baharat çeşitlerini tek bir yerde bulabilmeniz ve ürünün tezgâhın üzerinde az yer kaplaması sizi oldukça sevindirecek nedenlerden. Mutfağında baharat kullanmayı sevenler için Bambum markasının baharatlık modeli oldukça işe yarayacak ürünler arasında yer alıyor.

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2. Les-Theresa Paslanmaz Çelik Pedallı Çöp Kutusu'nu mutfağınızda rahatlıkla kullanın

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

Paslanmaz çelik ürünler bilindiği gibi kullanışlı, uzun ömürlü, aşınmaya dayanıklı ve uzun süreli kullanılabilir ürünler oluyor. İster banyonuzda ister ofisinizde kullanabileceğiniz Les-Theresa Paslanmaz Çelik Pedallı Çöp Kutusu'nu kolaylıkla kullanabileceğiniz başka bir alan da tahmin ettiğiniz üzere mutfağınız. Kaymaz tabanı ve yüzeyi ayna cilalı teknoloji ile donatılmış olan ürün, parmak izi önleyici teknolojisi ile üretilmiş. Çıkarılabilir iç akışı ile koku yapmayan ve sızdırmayan bu paslanmaz çöp kovası, mutfağınız için "Neden daha önce almadım?" diyebileceğiniz ürünlerden sadece bir tanesi.

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3. Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere ile en lezzetli yemekleri pişirin

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

Döküm tencerelerde yemek pişirmenin hem lezzetli hem sağlıklı olduğunu artık duymayan ve bilmeyen yok. Et ve sebze yemekleri, pilavlar, çorbalar hatta fırında pişen kek, tatlı, ekmek gibi yiyecekleri dahi pişirebileceğiniz Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere, mutfağınızda kullanım alanı oldukça geniş ve pratik olan bir ürün. Döküm demir tencerelerin özel tasarım kapağı sayesinde pişen yemek buharlaşıp tekrar yemeğe karışarak vitamin ve tat kaybı yaşatmaz. En lezzetli yemekleri pişirmenize yardımcı olacak Lava markalı döküm tencere ile pişirdiğiniz etler mangal, sebzeler de köz tadında pişer.

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4. Bambu Genişletilebilir Çatal Bıçak Tepsisi ile çatal kaşık ve bıçaklarınıza yer açın

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

Bambu Genişletilebilir Çatal Bıçak Tepsisi ile mutfağınızdaki tüm kaşık çatal bıçaklarınıza bolca yer açabilirsiniz. Mutfak çekmecenizin boyutunda istediğiniz kadar genişletebileceğiniz ürün, hem şık görüntüsü hem de suya dayanıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Depolama için harika bir tasarımı olan Bambu marka ayarlanabilir mutfak düzenleyicinin 7-9 bölmesi mevcut. Ürün, her dekora uyum sağlayabilen rengi ve doğal bambu görüntüsüyle mutfağınıza hem konfor hem de şık bir görüntü sağlıyor. Düzenleyiciyi nemli bir bez yardımıyla temizlemeniz oldukça yeterli oluyor.

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5. Electrolux Paslanmaz Çelik Kettle ile sıcak sularınız hızlı bir şekilde hazır

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

1.7 litre kapasiteli büyük bir sürahiye sahip olan Create 3 serisi su ısıtıcısı ile keyifle yudumlayacağınız en sevdiğiniz çayınızı veya diğer sıcak içeceklerinizi ısıtın. Birinci kalite metal kaplama olan Electrolux Paslanmaz Çelik Kettle, mutfağınızda ve tezgâhınızda oldukça şık bir görüntü oluşturur. Create 3 serisi su ısıtıcısının en kullanışlı olan özellikleri arasında 360 derece dönebilen alt tabanı ve kablosuz olması yer alıyor. Tek elle açma kapama özelliği de bulunan su ısıtıcısının su seviyesi göstergesi, su hacmini hızlıca kontrol etmenizi sağlıyor. Kullanıcıların konforu düşünülerek tasarlanan bu ürünü beğeneceğinize eminiz.

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6. Zwilling Four Star Paslanmaz Çelik Set ile yemek yapmak çok keyifli!

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

Özel teknikler eşliğinde dayanıklı ve esnek bıçaklar üreten Zwilling Four Star Paslanmaz Çelik Set, içerisinde barındırdığı özelliklerden dolayı kaymayı önleyerek istenmeyen sonuçların yaşanmasını engeller. Paslanmaz çelik bıçakların bu özelliği, dayanıklı olması ve güvenli kullanım olanağının bir göstergesi olur. Ekmek bıçağı, şef bıçağı, dilimleme bıçağı, hatta mutfak makası dahi bulunan Zwilling Four Star Paslanmaz Çelik Set, bıçakların parmak koruması özelliği ve pratik bir kullanım imkânı sağlar. Bıçakların kendinden bileme özelliği olması sayesinde ürün, uzun süreli kullanımı vadeder.

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7. Arzum Waffy Max Waffle Makinesi ile evde lezzetli wafflelar yapmayı deneyin

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

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Mutfağınız ve tezgâhınızda çok yer kaplamayan ideal boyutuyla Arzum Waffy Max Waffle Makinesi, yeni tasarımıyla mutfağınıza renk katıp göz kamaştırıyor. Yapışmaz granit efektli plakaları sayesinde kendinize ve sevdiklerinize lezzetli wafflelar pişirebilmenize yardımcı oluyor. Isı ayarı düğmesi mevcut olan Arzum markalı waffle makinesi ile pişirme ısısını rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. İkaz ışığı, ürünün kapağını açmadan waffle'ınızı pişirmenizi ve kontrol etmenizi sağlıyor. Isıya dayanıklı tutma sapı sayesinde waffle'ı güvenle pişirebilirsiniz. Dreamline, Mürdüm, Candy ve Misty şeklinde renk seçenekleri sunan waffle makinesini istediğiniz renkte tercih etme imkânına sahip olduğunuzu söylemeden geçmeyelim.

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8. Paşabahçe Allegra su bardakları hem şık hem kullanışlı

Önceden almadığınıza fazlasıyla pişman olacağınız işe yarar mutfak ürünü önerileri

425 ml hacmine sahip Paşabahçe Allegra Su Bardağı, şıklığı ve konforuyla Paşabahçe’nin vazgeçilmez ürünlerinden biri. Allegra serisinin ürün çeşitliliği ile hafif ve modern tasarımı, tercihinize en uygun şıklığı ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Su bardağı seti, V-Block adı verilen teknolojisi sayesinde 7/24 hijyen sağlayan antimikrobiyal özelliğe sahip ürünler arasında yer alıyor. Meşrubat veya su bardağı olarak kullanabileceğiniz bu set, yemek sofralarınıza hoş bir uyum sağlıyor. İnce camı, hafif ve modern tasarımıyla mutfağınıza oldukça şıklık katacak ürün, dışbükey tasarımı sayesinde rahat tutuş konforu da sağlıyor. Kaliteli su bardağı seti arayışı içindeyseniz bu ürüne mutlaka bakmalısınız.

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