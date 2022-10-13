Yasak Elma dizisindeki Kumru karakterinin giydiği siyah ceket ve crop bluza alternatif ürünler

"Güçlü bir stile sahip her kadının dolabında mutlaka olması gereken parça nedir?" diye sorsak blazer ceketler ilk sırada yerini alır! Birçok farklı tarzda kullanılabilen bu parçalarla şahane kombinlere imza atabilirsiniz. Siz de Yasak Elma dizisindeki Kumru karakterinin blazer ceket-crop kombinini beğendiyseniz sizler için seçtiğimiz farklı renk ve modeldeki seçeneklerine göz atabilirsiniz.

İşte Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği o blazer!

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz, karşımıza Stradivarius Kadın Siyah Kruvaze Kesim Blazer Ceket ile çıktı. İşte, okulda, arkadaş buluşmalarında, toplantılarda kısacası her yerde giyilebilecek, gardırobunuzun en kurtarıcı parçası olmaya aday bu ceket, kullanıcıları tarafından da epey beğenilmiş. Siz de her şeyle kombinlenebilir kurtarıcı bir parça arıyorsanız ve Kumru karakterinin stilini süsleyen bu ceketi beğendiyseniz hiç düşünmeyin, bu ürüne bir şans verin.

Kumru karakterinin blazer ceket ve crop bluz kombinine alternatif öneriler

1. Gardırobunuzun demirbaşı olmaya aday: Koton Kadın Tek Düğmeli Cep Detaylı Ceket

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Koton Kadın Tek Düğmeli Cep Detaylı Ceket, gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken parçalardan biri. Kumru karakteri gibi kombinleyeceğiniz model ile çabasız bir şıklığa kavuşmanız mümkün. Geniş cepleri ve tek düğme detayıyla ürünü, midi boyu sayesinde mini eteklerle kombinleyebilirsiniz. Klasik bir şıklık oluşturmak için ürünü gömlek ve pantolonlarla da tamamlamanız mümkün.

2. Deri ceket sevenlere: Munora butik Kapaklı Cepli Siyah Deri Blazer Ceket

Munora butik Kapaklı Cepli Siyah Deri Blazer Ceket, alışılmışın dışında kombinler oluşturmak isteyenler için ideal. Ürünün en önemli özelliği, yumuşak bir deriden üretilmiş olması. Kış sezonu boyunca hep üzerinizde taşımak isteyeceğiniz ceket, geniş ve kapaklı cep bölmeleriyle de oldukça kullanışlı. Kruvaze gelen yakasıyla klasik bir görüntü vadeden ceketi, crop bluz ve kot pantolonla kombinleyerek modern ve havalı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

3. Her renkle kombinlenebilen TRENDYOLMİLLA Taş Kruvaze Yaka Ceket

TRENDYOLMİLLA Taş Kruvaze Yaka Ceket, sade bir şıklık sevenler için üretilmiş. Ürünün taş rengi olması, çeşitli renklerle birbirinden güzel kombinler yapmanızı sağlar. Düğme detayları ve yaka kesimiyle göz dolduran ürünün içine siyah bir crop giyip siyah kumaş pantolon ve stilettolarla tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Kaliteli bir blazer ceket arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

4. Kaliteli ve şık: Frolada Uzun Kollu Günlük İnce Blazer Ceket

Frolada Uzun Kollu Günlük İnce Blazer Ceket, günlük hayatta şıklığından ödün vermek istemeyenler için üretilmiş bir model. Spor duruşu ve ince kumaşı sayesinde gün boyu rahat hissettiren ürün, kapaklı cep detaylarıyla göz doldurur. Mavinin en güzel tonlarından birini taşıyan ceketi Kumru karakteri gibi croplarla tercih ederek bulunduğunuz ortamda göz kamaştırabilirsiniz.

5. Klasikten şaşmayanlara: TRENDYOLMİLLA Limited Edition Siyah Çizgili Blazer Ceket

TRENDYOLMİLLA Limited Edition Siyah Çizgili Blazer Ceket'le stilinizin ne kadar güçlü olduğunu herkese göstermeye hazır mısınız? Ürünün nostaljik çizgi detaylarına modern kesimi eşlik ediyor. Kruvaze yakası ve siyah tek düğmesiyle eşsiz bir uyum içinde olan ceketi; etekler, jeanler veya kumaş pantolonlarla rahatlıkla giyebilirsiniz. Stil sahibi olduğunuzu göstermek için bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Bulunduğunuz her ortamın yıldızı siz olun: Trendyolmilla X Sagaza Studio Siyah Aksesuar Detaylı Örme Body

Trendyolmilla X Sagaza Studio Siyah Aksesuar Detaylı Örme Body; enerjisini yükseltmek ve etrafına ışık saçmak isteyenler için joker bir parça. Deri görünümü, boyundan bağlamalı ip detayları, önündeki gold aksesuarları ve sırt dekoltesiyle göz dolduran crop, aynadaki yansımanızı çok şık hale getirecek. Modelin ışıltısını dengelemek beyaz blazer bir ceket ve siyah jean ile oldukça iddialı görünebilirsiniz.

7. İddialı görünmenizi sağlayacak: Butikburuc Kadın Siyah Önü Taş Süslemeli Crop Bluz

Butikburuc Kadın Siyah Önü Taş Süslemeli Crop Bluz, cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekmek ve şıklığıyla göz önünde olmak isteyenler için şahane bir alternatif. Göğüs kısmının üstünden başlayan ve göbek üstüne kadar gelen zincirli dekoltesiyle benzersiz görünen cropla gece davetlerine katılabilirsiniz. Güçlü stilinizi göstermek için siyah blazer ceket ile şıklığınıza şıklık katmanız mümkün.

8. Zarif modeliyle tarzınızı ön plana çıkaracak: Trendyolmilla X Sagaza Studio Siyah Taş Aksesuar Detaylı Body

Trendyolmilla X Sagaza Studio Siyah Taş Aksesuar Detaylı Body , iddialı görünmeyi sevenler için oldukça ideal. Bluzun ön kısmındaki V yaka dekolte kusursuz bir şıklık sunuyor. Serin havalarda ürünü deri bir blazer ceket ile kombinleyip tarzınızı tamamlamak için postal da tercih edebilirsiniz. Bu sayede spor ve şık parçaları harmanlayarak kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz.

9. Sade ve şık: Trendyolmilla Haki Dekolte Detaylı Crop Örme Bluz

Trendyolmilla Haki Dekolte Detaylı Crop Örme Bluz, basic parçalardan hoşlanan kadınlar için birebir. Sade ve oldukça etkileyici bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak cropla stilinizin ne kadar güçlü olduğunu gösterebilirsiniz. Ön kısmında çapraz şekilde birleşen göğüs kuplarıyla iddialı bir dekoltesi olan parça, uzun kollu olarak tasarlanmış. Hâkî rengi cropla krem renkli blazer ceketi kombinleyebilir, kusursuz bir uyum yakalayabilirsiniz.

10. Her kombine uyan: Butikburuc Kadın Siyah Ön Büzgülü V Yaka Crop Bluz

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Butikburuc Kadın Siyah Ön Büzgülü V Yaka Crop Bluz, büzgü detaylarıyla göz dolduruyor. Hem klasik hem spor bir tarz oluşturabileceğiniz ürünü Kumru karakteri gibi blazer ceketlerle kombinleyebilirsiniz. Farklı ve özgün bir tarz için kot pantolon ve spor ayakkabılarla şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Uygun fiyatıyla satışa sunulan bu ürüne göz atmaya ne dersiniz?