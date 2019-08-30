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Önder Bülbüloğlu: Dişimize göre kura çektik

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Basel, Getafe ve Krasnodar ile eşleşen Trabzonspor’da Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, dişlerine göre bir kura çektiklerini söyledi.

Önder Bülbüloğlu: Dişimize göre kura çektik

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada güzel bir kura çektiklerini belirterek, “Çok güzel bir kura oldu. 3 takımda bence dişimize göre. Trabzonspor bu gruptan çıkacak güce sahip ve çıkacağına da inanıyorum. Takımımızın yolu açık olsun” dedi.

“FENERBAHÇE’Yİ YENMEYE GİDİYORUZ”

Bülbüloğlu, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına yönelik ise, “Kadıköy’e yenmeye gidiyoruz. Birçok kez elimize fırsat geçmesine rağmen burada uzun süredir bozamadığımız bir seri var. Bu kez yenmeye gidiyoruz. Takımımıza da güveniyorum. İnşallah mahcup olmayız. Üç günde bir maç oynuyoruz. Yorgunluklar normal olabilir ama buna göre de tedbir alınacaktır. Fenerbahçe maçı başka bir maç. Bütün oyuncularımız da bunun bilincinde. Tüm futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

AHMET FİKRET GÖKHAN: GRUPTAN BİRİNCİ ÇIKACAĞIZ

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile eşleşen Trabzonspor'un yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, kura çekimine ilişkin Monako'da değerlendirmelerde bulundu.

Gökhan, "Bilmediğimiz bir maceraya karşı yola çıkıyoruz. Şükürler olsun dün akşam biraz zor da olsa gruplara kalmayı başardık." ifadesini kullandı.

Grubun denk takımlardan oluştuğunun altını çizen Gökhan, "Bu grupta her takım birinci de olabilir, sonuncu da olabilir. Ama bizim her zamanki hedefimiz birincilik. İnşallah bu gruptan biz birinci olarak çıkacağız." diye konuştu.

Gökhan, rakiplerini küçümsemediklerini belirterek, Trabzonspor'un, son dönemdeki takım bütünlüğü ve yapılanmasıyla gruptaki şansını yüksek gördüğünü vurguladı.

Bu sezon Avrupa Ligi'ne katılacaklarını bildikleri için transferde kadrolarını güçlendirdiklerini anlatan Gökhan, her mevkide alternatifli oyuncuları olduğuna işaret etti.

Ahmet Fikret Gökhan, Trabzonspor'da transferin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayarak her iki kulvarda da ilerlemek istediklerini ifade etti.

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Trabzonspor Önder Bülbüloğlu UEFA Avrupa Ligi

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