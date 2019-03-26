OnePlus 3 ve 3T için Android Pie güncellemesi beta sürümde yayınlandı

Çinli telefon şirketleri arasında önemli bir konumda olan OnePlus, kullanıcıları için güncellemeleri devam olarak vermeye çalışıyor. Böylece önemli bir müşteri potansiyeli yakalayan şirketin memnuniyet yaratmak istediği yeni kullanıcı grubu ise OnePlus 3 ve 3T sahipleri.
Şirket memnuniyeti arttırmak için genellikle güncellemeleri, ilk etapta sınırlı bir grupla beta olarak paylaşıyor. Beta sürümlerin başarılı olmasının hemen ardından, Dünya geneline bu güncellemeler yayılıyor.
Şu an için çok sınırlı bir beta grubu tarafından kullanılan Android 9.0 Pie güncellemesi, başarılı ilerliyor. OnePlus 3 ve 3T beta güncellemeleri, kayıt yapılarak alınabiliyor. Standart güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz net değil.
Şirket, Oxygen OS 9 ile yeni navigasyon arayüzü de dahil olmak üzere birçok yeni özellik ekledi. Ayrıca, uyarlanabilir pili ve özelleştirme seçenekleriyle birlikte yeni ”rahatsız etmeyin” modunu da ekledi. Şu an için OnePlus, müşterilerine en yeni güncellemelerini sunan kuruluşlardan bir tanesi olarak görülüyor.
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