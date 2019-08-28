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OnePlus 7T netlik kazandı

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TEKNOLOJİ  | 28.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de hatırlayacağı üzere, geçtiğimiz günlerde 3 ana kameraya sahip yeni bir OnePlus modelinin eskiz çalışmaları basına yansımıştı. Bu sızıntı sonrasında OnePlus’tan herhangi bir açıklama gelmese de @OnLeaks basına yansıyan modelin 7T olduğunu açıkladı.

OnePlus 7T netlik kazandı

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan OnLeaks, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, OnePlus 7T modelinin 3 ana kamera ile geleceğini doğruladı.

Videoda da net bir şekilde görüldüğü üzere, OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli arka tarafında yatay olarak konumlandırılmış 3 ana kamera ile gelecek. Hatırlanacağı üzere OnePlus 7 modelinde dikey olarak konumlanmış 2 ana kamera tercih edilmişti.

Öte yandan OnePlus 7T’de Snapdragon 855+’ın tercih edileceği belirtiliyor. Elbette bu iddialar henüz Çinli üretici tarafından doğrulanmış değil. Fakat son dönemde tanıtılan hemen hemen bütün amiral gemisi modellerinde Snapdragon 855+’ın kullanıldığını göz önüne alacak olursak, OnePlus 7T’nin de bu yonga setini kullanması şaşırtıcı olmaz.

OnLeaks tarafından paylaşılan CAD şemasına ait videoya buradan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
oneplus OnePlus 7T OnePlus 7 modeli

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