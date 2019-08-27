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OnePlus TV pazarına el attı

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TEKNOLOJİ  | 27.08.2019 07:55 | Son Güncelleme

Son yıllarda önemli bir ivme yakalayan OnePlus ürün yelpazesini genişletmek için ilk adımlarını atmaya başladı. Şimdiye kadar genel olarak üst segment akıllı telefon pazarında boy gösteren Çinli üretici, artık TV pazarında da rakiplerine meydan okuyacak.

OnePlus TV pazarına el attı

Normal şartlarda TV pazarına yeni bir üreticini girmesi çok da önemli bir haber değildir. Fakat söz konusu OnePlus olduğunda işler biraz değişiyor. Çünkü OnePlus agresif fiyat politikasına sahip bir şirket. Bu da sektördeki pahalı olarak nitelendirdiğimiz sınıfa hitap eden televizyonları daha ucuza alabileceğimiz anlamına geliyor.

Kısa süre önce şirketin CEO’su Pete Lau tarafından da duyurulan OnePlus TV’nin teknik özellikleri geçtiğimiz gün netlik kazandı.

Buna göre OnePlus TV, MediaTek tarafından üretilen MT5670 yongasından güç alacak. TV’de GPU olarak da Mali G51 görev yapacak. Sistemini 3GB RAM ile destekleyecek olan TV, Android Pie işletim sistemi ile çalışacak.

TV pazarının üst segmentini hedefleyen Çinli üreticinin ilk modeli önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. OnePlus’ın bu televizyonu ilk olarak Hindistan’da satışa sunacağı belirtiliyor. Muhtemelen sonrasında Asya ve Avrupa’ya da gelecektir.OnePlus TV’nin ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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one plus tv

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