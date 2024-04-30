Onigiri tarifi: Onigiri nasıl yapılır?

Zannedilenin aksine onigiri yapımı son derece kolay bir tarife sahiptir. Japon mutfağını evinize getirmek için aşağıda verdiğimiz onigiri tarifimizi kullanabilirsiniz. İsterseniz de soya sosu ile birlikte servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 2 bardak pirinç

6 bardak su

1 yaprak nori

Yarım kutu ton balığı

2 adet pişmiş yumurta

1 yemek kaşığı ıspanak tozu

2 yemek kaşığı susam

5 yemek kaşığı pirinç sirkesi

4 çay kaşığı şeker

3 çay kaşığı tuz

TARİF Pirinçleri tencereye koyarak su ile lapa olana kadar pişirin.

Lapa sıcakken sirke, şeker ve tuz ekleyip karıştırın.

Ilınan pirinci 3 ayrı kaseye bölüştürün.

Bir kasedeki lapaya pişmiş yumurtaları ekleyin ve karıştırın.

Diğer kasedeki lapaya susamları ekleyip karıştırın.

3. kasedeki lapaya ıspanak tozunu ekleyip karıştırın.

Elinizle üçgen şekli verin ve her bir onigirinin alt kısmına dilediğiniz boyutta nori sarın.







