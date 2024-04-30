Onigiri tarifi: Onigiri nasıl yapılır?

Milattan sonra 1. yüzyıla dayanan onigiri tarifi zaman içinde türlü dönüşümler geçirmiş ve bugünkü hâlini almıştır. Japon mutfak kültürünün çok önemli bir yerinde olan onigiriyi siz de evinizde kendi mutfağınızda çok kısa süre içinde hazırlayıp sunabilirsiniz.
Zannedilenin aksine onigiri yapımı son derece kolay bir tarife sahiptir. Japon mutfağını evinize getirmek için aşağıda verdiğimiz onigiri tarifimizi kullanabilirsiniz. İsterseniz de soya sosu ile birlikte servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
2 bardak pirinç
6 bardak su
1 yaprak nori
Yarım kutu ton balığı
2 adet pişmiş yumurta
1 yemek kaşığı ıspanak tozu
2 yemek kaşığı susam
5 yemek kaşığı pirinç sirkesi
4 çay kaşığı şeker
3 çay kaşığı tuz
TARİF
Pirinçleri tencereye koyarak su ile lapa olana kadar pişirin.
Lapa sıcakken sirke, şeker ve tuz ekleyip karıştırın.
Ilınan pirinci 3 ayrı kaseye bölüştürün.
Bir kasedeki lapaya pişmiş yumurtaları ekleyin ve karıştırın.
Diğer kasedeki lapaya susamları ekleyip karıştırın.
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