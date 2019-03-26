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Onkologların asla tüketmediği ve tüketmemizi önermediği besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

Her gün kansere neden olabilecek farklı bir besin öğreniyoruz ya da bu konuda uyarılıyoruz. Ancak bu bilgilerin ne kadarını ciddiye alıyoruz? Hangisini önemsiyoruz? Eğer sağlığınızı önemsiyorsanız, gerçekten risk taşıyan yiyecekleri öğrenmelisiniz. Onkologlar kansere yakalanmamak için bu besinlerden ciddi anlamda uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Onkologların asla tüketmediği ve tüketmemizi önermediği besinler

Onkologlar gerçek anlamda kanser riski besinleri açıkladı, işte detaylar...

İşlenmiş et

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Dünya Sağlık Örgütü raporlarında, işlenmiş etin kanser konusunda sigara içmekle neredeyse aynı etkiyi yarattığını ortaya koydu. Kesinlikle yenmemesi gerekenler listesinin başında bulunan işlenmiş etler, kolon kanserine yakalanma riskini yüzde 18 oranında artırıyor.

Çiftlik somonu

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Kansere neden olabilecek atık maddeleri içerdiği için kanser uzmanları tarafından tavsiye edilmez. Elbette deniz somonuna göre daha ucuzdur ve bu sizi cezbedebilir, ancak hiçbir şey sağlığınızdan değerli değildir.

Mikrodalgada patlamış mısır

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Kesinlikle uzak durun! Çünkü bu şekilde yapılmış patlamış mısır içinde akciğer kanserine neden olan diasetli bileşenini içerir.

Yüksek ateş ve ısıda çok pişirilen etler

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Aşırı kızgın ya da yüksek ateşte pişen etler kansere neden olan 2 maddeyi içerir: heterosiklik aromatik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar. Aslında kırmızı eti doğru şartlar altında pişirseniz bile Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, kansere neden olabiliyor. Uzmanlar az miktarda ve aralıklarla tüketilmesini öneriyor.

Yapay tatlandırıcılar

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Yapay tatlandırıcıların içinde bulunan maddeler, kanser riski taşıdığı için uzmanlar tarafından tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak uzmanlar yapay tatlandırıcılar üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Alkol

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Yüksek alkol tüketimi akciğer, kolon ya da meme kanserine sebep olabilir. Üstelik sadece bu kanser türlerine değil, yapılan araştırmalar prostat ve rahim kanserine kadar sebep olabileceğini ortaya koyuyor.

Trans yağlar

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Birçok yiyeceğin içinde bulunan trans yağ, sağlığımızı ciddi anlamda tehlikeye atan bir başka yiyecek türü. Kanser riskini taşıyan trans yağ aynı zamanda kalp krizini de tetikliyor.

Simit

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Kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten simit, akciğer kanser riski taşıyor. Glisemik indeksi yüksek yiyeceklerden uzak durmalısınız. Bu kategoriye beyaz unlu mamüllerini dahil edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
kansere neden olan besinler sağlıksız yiyecekler

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Simit ne alaka .
Listeyi okudum da... Ben elendim beyler siz devam edin :))
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