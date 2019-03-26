Onkologların asla tüketmediği ve tüketmemizi önermediği besinler

Onkologlar gerçek anlamda kanser riski besinleri açıkladı, işte detaylar...

İşlenmiş et

Dünya Sağlık Örgütü raporlarında, işlenmiş etin kanser konusunda sigara içmekle neredeyse aynı etkiyi yarattığını ortaya koydu. Kesinlikle yenmemesi gerekenler listesinin başında bulunan işlenmiş etler, kolon kanserine yakalanma riskini yüzde 18 oranında artırıyor.

Çiftlik somonu

Kansere neden olabilecek atık maddeleri içerdiği için kanser uzmanları tarafından tavsiye edilmez. Elbette deniz somonuna göre daha ucuzdur ve bu sizi cezbedebilir, ancak hiçbir şey sağlığınızdan değerli değildir.

Mikrodalgada patlamış mısır

Kesinlikle uzak durun! Çünkü bu şekilde yapılmış patlamış mısır içinde akciğer kanserine neden olan diasetli bileşenini içerir.

Yüksek ateş ve ısıda çok pişirilen etler

Aşırı kızgın ya da yüksek ateşte pişen etler kansere neden olan 2 maddeyi içerir: heterosiklik aromatik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar. Aslında kırmızı eti doğru şartlar altında pişirseniz bile Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, kansere neden olabiliyor. Uzmanlar az miktarda ve aralıklarla tüketilmesini öneriyor.