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Onlardan bize kalan 10 korkutucu gen!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 12.10.2019 01:57 | Son Güncelleme

İntihara meyilli olmak ya da kötümserlik gibi bazı olumsuz özellikler bizlere ailemizden miras kalabiliyor. İşte o özelliklerden bazıları...

Onlardan bize kalan 10 korkutucu gen!

Ailemizden bizlere sadece mal mülk ya da güzel anılar kalmıyor. Anne babalarımızdan bizlere bir gen aktarımı olduğu kesin. Yapılan araştırmalara göre birazdan okuyacağınız olumsuz özellikler sizlere ebeveynlerinizden aktarılmış olabilir. Tabi ki, bunların hiç biri çözümsüz değil. İşte o özellikler...

1. ALDATMA

Dopamin denen hormonu daha önce duymuş olabilirsiniz. Dopamin, zorlu bir işi başarmak gibi vücudumuzu ve beynimizi tatmin edecek şeyler yaptığımızda salgılanan bir hormondur. Ancak DRD4 adındaki gene sahip olanlar için durum biraz daha farklı! Genetik yollarla aktarılan DRD4 geni, partnerinizi aldattığınızda dopamin salgılamanıza neden oluyor. Bu nedenle DRD4 genine sahip insanlar, sahip olmayan insanlara göre partnerini aldatmaya çok daha meyilli olabiliyor.

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2. İSRAF

Eğer gereksiz para harcamak gibi kötü bir alışkanlığınız varsa size şaşırtıcı bir haberimiz var! Yapılan araştırmalar, gereksiz para harcama ya da parayı israf etme gibi alışkanlıkların aileden geçebildiğini kanıtlıyor. Özellikle 8 yaşına kadar olan yetiştirilme şeklimizin, paraya karşı olan tavrımızda büyük bir önemi var.

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3. YEMEK SEÇME

Yemek seçen insanlarla sık sık karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu tarz insanların birçoğu, fark etmeseler de ciddi yeme bozukluklarına sahiptir. Eğer yeni yemekler denemekten korkuyorsanız, sürekli olarak yemek seçiyorsanız ve yemekleri yemeden önce uzun uzun kokluyorsanız bu durumun da ailenizden geçmiş olabileceğini hatırlatalım.

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4. KENDİNİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE İFADE EDEMEME

Agresiflik, sinir anında kendini ifade edememek ve konuşamamak da aileden geçebilen özellikler arasında.

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5. İNTİHARA MEYİLLİ OLMA

Eğer intihara meyillilik geni olarak adlandırılan RGS2 genine sahipseniz, hayatınız boyunca bir psikologdan destek almanızda fayda var. Araştırmalar bu gene sahip ailelerin nesiller boyunca intihara teşebbüs eden bireylere sahip olduğunu gösteriyor.

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6. TRAVMATİK OLAYLAR

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ailemizdeki bireyler travmatik olaylar yaşadığında bu durum bizlere de gen yoluyla aktarılabiliyor.

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7. KÖTÜMSERLİK

British Columbia Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Rebecca Todd’un yaptığı açıklamaya göre ADRA2B adındaki gen, bizlere ailelerimizden miras kalabiliyor ve ruh halimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip.

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8. İKİLİ İLİŞKİLERDE BAŞARISIZ OLMA

Tıpkı kötü iletişim şekillerine sahip olmak gibi ikili ilişkilerde başarısız olma geni de bizlere ailemizden geçebiliyor. Eğer anneniz ya da babanız evliliklerini yürütmekte başarısızsa bu durum size de bulaşmış olabilir!

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9. UYKUSUZLUK

Eğer ailenizde uykusuzluk, huysuz bacak sendromu ya da depresyon gibi problemler varsa ve sizde benzer durumlardan şikayetçiyseniz bu da ailenizden kaynaklı olabilir.

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10. GEVEZELİK

Çok konuşmamızdan sorumlu olan FOXP2 geni de ailemizden bize miras kalan genlerden biri.

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Anahtar Kelimeler:
aile özelllikleri gen alışkanlık

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