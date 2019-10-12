Onlardan bize kalan 10 korkutucu gen!

Ailemizden bizlere sadece mal mülk ya da güzel anılar kalmıyor. Anne babalarımızdan bizlere bir gen aktarımı olduğu kesin. Yapılan araştırmalara göre birazdan okuyacağınız olumsuz özellikler sizlere ebeveynlerinizden aktarılmış olabilir. Tabi ki, bunların hiç biri çözümsüz değil. İşte o özellikler...

1. ALDATMA

Dopamin denen hormonu daha önce duymuş olabilirsiniz. Dopamin, zorlu bir işi başarmak gibi vücudumuzu ve beynimizi tatmin edecek şeyler yaptığımızda salgılanan bir hormondur. Ancak DRD4 adındaki gene sahip olanlar için durum biraz daha farklı! Genetik yollarla aktarılan DRD4 geni, partnerinizi aldattığınızda dopamin salgılamanıza neden oluyor. Bu nedenle DRD4 genine sahip insanlar, sahip olmayan insanlara göre partnerini aldatmaya çok daha meyilli olabiliyor.

2. İSRAF

Eğer gereksiz para harcamak gibi kötü bir alışkanlığınız varsa size şaşırtıcı bir haberimiz var! Yapılan araştırmalar, gereksiz para harcama ya da parayı israf etme gibi alışkanlıkların aileden geçebildiğini kanıtlıyor. Özellikle 8 yaşına kadar olan yetiştirilme şeklimizin, paraya karşı olan tavrımızda büyük bir önemi var.