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Onların dünyasında bir ilk! Öksüz kalan balinayı bir yunus evlat edindi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Şişe burunlu bir yunusun kavun kafalı yavru balinayı evlat edindiği ve böyle bir olayın ilk kez yaşandığı tahmin ediliyor. Araştırmacıların gözlemlerine göre öksüz balina onu evlat edinen yunusa ailesi gibi davranıyor.

Bilim insanları, şişe burunlu bir dişi yunusun kendi yavrusunun yanında bir de tuhaf görünümlü erkek bir yavruya baktığını fark etti. Ekip Fransız Polinezyası'nın kıyı sularında yüzen üçlüyü araştırdığında, öksüz yavrunun tamamen ayrı bir tür olan kavun kafalı balina olduğunu saptadı.

'BU OLAYA TANIK OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK HEYECANLANDIK'

Çalışmanın başyazarı ve deniz memelileri üzerine çalışan Groupe d’Etude des Mammiferes Marins de Polynesie’nin lideri Pamela Carzon National Geographic'e yaptığı açıklamada “Bu kadar nadir görülen bir olguya tanık olduğumuz için çok heyecanlandık. O zamanlar çok, gerçekten de çok şaşırmıştık” dedi.

ÜVEY ANNESİNİN YANINDAN NADİREN AYRILIYOR

Carzon yunus ailesini gözlemlerken, evlatlık yavru balinanın nadiren üvey annesinin yanından ayrıldığını fark etti. Böyle bir üçlü vahşi doğada çok sık görülmüyor çünkü anne yunuslar genelde bir seferde yalnızca tek bir yavruya bakıyor.

BALİNA, YUNUSLAR GİBİ DAVRANMAYA BAŞLADI

Bunun yanı sıra balina dikkat çekebilmek için yunus kardeşiyle de rekabet ederek, yunuslar gibi davranmaya başladı. Evlatlık balina diğer genç yunuslarla düzenli olarak sosyalleşiyor ve sörf yaparken ya da dalgalarda sıçrarken onlara katılıyordu.

KİŞİLİĞİ, EVLAT EDİNMESİNİ SAĞLAMIŞ OLABİLİR

Ethology adlı bilimsel yayında yer alan çalışmada yazarlar, üvey annenin “deneyimsizliğinin ve kişiliğinin” evlat edinmesini sağlamış olabileceğini öne sürdü. Yazarlar ayrıca, balinanın anne yunusla “bağ kurmak ve ilişkiyi sürdürmek için gösterdiği kararlılığın da evlat edinmenin nihai başarısında büyük rol oynamış olabileceğini” söyledi.

KAVUN KAFALI BALİNA ve ŞİŞE BURUNLU ANNE YUNUS

Kavun kafalı balina ve şişe burunlu anne yunus neredeyse üç yıl bir arada kaldı. Annenin biyolojik yavrusu yaklaşık bir buçuk yaşındayken bilinmeyen nedenlerle ortadan kayboldu. Evlatlık balina ise annesiyle birlikte yaşamaya devam etti ve sütten kesilmesi gereken zamanlarda ortadan kayboldu.

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