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Onların tarihi insanlardan eski! Ahtapot 135 yıl, yarasa ise...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünya 4 milyar yıldan daha eski ve insanlar da dahil olmak üzere üzerinde birçok farklı türün yaşıyor olması şaşırtıcı değil ancak, gezegende en uzun süredir yaşayan bizler değiliz.

Onların tarihi insanlardan eski! Ahtapot 135 yıl, yarasa ise...

Bu gezegende bizden daha uzun süredir bulunan, hala hayatta ve iyi durumda olan hayvanların bir listesini oluşturduk.

SU AYGIRI 16 MİLYON YIL

Araştırmalar, su aygırlarının memeliler söz konusu olduğunda balinalarla ilişkili olduğunu doğruladı. İlk kesin balinaların geçmişi 53 milyon yıl öncesine, ancak su aygırları yalnızca 16 milyon yıl öncesine dayanıyor. Balinaların ataları ile su aygırları arasındaki boşluk yaklaşık 40 milyon yıldır.

KANGURU 20 MİLYON YIL

Avustralya, yaklaşık 20 milyon yıldır kanguruya ev sahipliği yapıyor. Avustralya'da iklim daha nemliyken, kanguruların ilk uzak kuzenleri ormanlarda yaşadılar, ancak 10-15 milyon yıl önce soyu tükendi. Bu kanguru atalarıyla ilgili bir başka ilginç gerçek de, 2 ayak üzerinde zıplamadıkları, 4 ayak üzerinde yürüdükleri.

SIRTLAN 22 MİLYON YIL

Sırtlanlar ilk olarak 22 milyon yıl önce ortaya çıktılar ve şimdiye kadar tanımlanan en eski sırtlan türü olan bugünün Afrika misk kedisine çok benziyorlardı. Ataların daha uzun bacakları ve sivri çeneleri vardı.

KARGA 30 MİLYON YIL

Karga atalarının en eski DNA imzası 30 milyon yaşında Avustralya'nın kuzeyindeki bir adada bulundu.

KOALA 30 MİLYON YIL

30 milyon yıldır koalalar dünyada. Avustralya zaten bir kıta olarak ayrıldığından beri yaşıyorlar, bu da büyük olasılıkla koalaların sadece orada yaşadığı anlamına geliyor. Bu yıllarda, farklı koala türleri olduğu da varsayılıyor.

DEVEKUŞU 40 MİLYON YIL

Devekuşlarının ataları günümüzde Palaeoits olarak bilinen kuşlardan gelmektedir. En eski fosiller 1930'larda Orta Avrupa'da keşfedildi ve bu da yaklaşık 40 milyon yıldır dünyada olduklarını gösterdi. Ancak günümüz devekuşlarının fosil kayıtları 20-23 milyon yıl öncesine aittir.

YARASA 52 MİLYON YIL

Hafif kemiklerinden dolayı yarasa fosillerinin bulunması zordur. Ancak gezegenimizde ne kadar süredir bulunduklarına dair ipuçları bulunuyor. En eski fosil 52 milyon yıl öncesine dayanıyor ve 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming kentinde bulundu.

FİL 55 MİLYON YIL

Filler aynı zamanda en dayanıklı hayvanlardan biridir. 55 milyon yıldır dünyada 300'den fazla tür bulunuyor. Bilinen ilk türün bir domuz kadar büyük olduğuna ve bataklık bir ortamda yaşadığına inanılıyor.

PENGUEN 62 MİLYON YIL

En eski penguen fosilleri 62 milyon yıl öncesine aittir. Ancak bugün bildiğimiz penguenlerin ataları on milyonlarca yıl öncesine kadar uzanıyor. Bu ikisi arasındaki uçurum, özellikle yaşlılara ne olduğu konusunda birçok soruyu gündeme getirdi.

GORİL 65 MİLYON YIL

Gorilleri içeren primatlar 65 milyon yıldır dünyada bulunuyorlar ancak ataların bugün bildiğimiz gorillere dönüşmesi birkaç milyon yıl aldı. Şu an itibariyle 500 primat türü ve belki daha da fazlası var.

SIÇAN 66 MİLYON YIL

Sıçanlar, özellikle insanların bulunduğu gezegenin her yerindedir. Toplamda 2.200 tür varken, en çok bilinenleri kunduzlar, kobaylar, sincaplar ve farelerdir. Kemirgen benzeri yaratıklar, yaklaşık 66 milyon yıldır Dünya'da bulunuyorlar, bu da onların dinozorların yok oluşundan hemen sonra ortaya çıktıkları anlamına geliyor.

YILAN 100 MİLYON YIL

Yılanlar, muhtemelen 100 milyon yıl önce dünyada ortaya çıktığı bilinen 4 ayaklı sürüngenlerden, muhtemelen karaya bağlı kertenkelelerden veya deniz sürüngenlerinden evrimleşmiştir. Tıpkı yarasalar gibi, yılanların çoğu küçüktür ve kırılgan kemiklere sahiptir, bu da fosillerini bulmayı zorlaştırır.

AHTAPOT 135 MİLYON YIL

Bazıları ahtapotun uzaydan buzlu bir meteor üzerinde yumurta olarak indiğine inansa da, bazı bilim adamları bunların 135 milyon yıldır dünyada olduklarına inanıyor. Ahtapot mürekkep balıklarıyla yakından ilişkilidir, farklı olan sadece sinir sistemleridir.

KARINCA 140 - 168 MİLYON YIL

İlk karıncalar 140-168 milyon yıl önce ortaya çıktı ve bu da onların dinozorlarla birlikte var oldukları anlamına geliyor. Ancak bitkilerden önce çiçekler vardı ama şimdiki kadar yaygın değillerdi. Çiçekler açmaya başlayınca karıncalar daha da çoğalmaya başladı.

KAPLUMBAĞA 200-300 MİLYON YIL

Kaplumbağalar 200 ila 300 milyon yıldır dünyadalar ve bu onları özellikle insanlığa kıyasla çok eski hayvanlar yapıyor. En eski fosil çok kısa bir süre önce bulundu (2007'de Çin'in Guizhou eyaletinde) ve 220 milyon yaşındaydı.

KURBAĞA 265 MİLYON YIL

Bulunan en eski kurbağa fosili 265 milyon yaşında ve Madagaskar'da keşfedildi. Bugün dünyanın her yerinde kurbağalar var, ancak en yoğun bölge tropikal yağmur ormanları.

KIRKAYAK 420 MİLYON YIL

Kırkayaklar dayanıklı ve başarılı yaratıklardır. 420 milyon yıldır sebze atığıyla besleniyorlar. Aslında karada ilk hareket edenler onlardı ve şimdiye kadar bulunan en eski fosillerden bazılarıydı. Bugün Antarktika hariç her kıtada 13.000'den fazla kırkayak türü bulunmaktadır.

KÖPEK BALIĞI 450 MİLYON YIL

En eski köpek balığı fosilleri yaklaşık 450 milyon yaşındadır. Bu, dinozorlardan önce bile Dünya'da oldukları anlamına gelir. Geçtiğimiz 439 milyon yılda 5 büyük nesli tükendi.

BONUS: İNSANLAR 6 MİLYON YIL

İnsanlar yaklaşık 6 milyon yıldır dünyada yaşıyor. Bununla birlikte, modern insanlar yaklaşık 200.000 yıl öncesine kadar gelişmemiştir.

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