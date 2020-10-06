Onların tarihi insanlardan eski! Ahtapot 135 yıl, yarasa ise...

Bu gezegende bizden daha uzun süredir bulunan, hala hayatta ve iyi durumda olan hayvanların bir listesini oluşturduk. SU AYGIRI 16 MİLYON YIL Araştırmalar, su aygırlarının memeliler söz konusu olduğunda balinalarla ilişkili olduğunu doğruladı. İlk kesin balinaların geçmişi 53 milyon yıl öncesine, ancak su aygırları yalnızca 16 milyon yıl öncesine dayanıyor. Balinaların ataları ile su aygırları arasındaki boşluk yaklaşık 40 milyon yıldır. KANGURU 20 MİLYON YIL Avustralya, yaklaşık 20 milyon yıldır kanguruya ev sahipliği yapıyor. Avustralya'da iklim daha nemliyken, kanguruların ilk uzak kuzenleri ormanlarda yaşadılar, ancak 10-15 milyon yıl önce soyu tükendi. Bu kanguru atalarıyla ilgili bir başka ilginç gerçek de, 2 ayak üzerinde zıplamadıkları, 4 ayak üzerinde yürüdükleri. SIRTLAN 22 MİLYON YIL Sırtlanlar ilk olarak 22 milyon yıl önce ortaya çıktılar ve şimdiye kadar tanımlanan en eski sırtlan türü olan bugünün Afrika misk kedisine çok benziyorlardı. Ataların daha uzun bacakları ve sivri çeneleri vardı. KARGA 30 MİLYON YIL Karga atalarının en eski DNA imzası 30 milyon yaşında Avustralya'nın kuzeyindeki bir adada bulundu.

KOALA 30 MİLYON YIL 30 milyon yıldır koalalar dünyada. Avustralya zaten bir kıta olarak ayrıldığından beri yaşıyorlar, bu da büyük olasılıkla koalaların sadece orada yaşadığı anlamına geliyor. Bu yıllarda, farklı koala türleri olduğu da varsayılıyor. DEVEKUŞU 40 MİLYON YIL Devekuşlarının ataları günümüzde Palaeoits olarak bilinen kuşlardan gelmektedir. En eski fosiller 1930'larda Orta Avrupa'da keşfedildi ve bu da yaklaşık 40 milyon yıldır dünyada olduklarını gösterdi. Ancak günümüz devekuşlarının fosil kayıtları 20-23 milyon yıl öncesine aittir. YARASA 52 MİLYON YIL Hafif kemiklerinden dolayı yarasa fosillerinin bulunması zordur. Ancak gezegenimizde ne kadar süredir bulunduklarına dair ipuçları bulunuyor. En eski fosil 52 milyon yıl öncesine dayanıyor ve 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming kentinde bulundu. FİL 55 MİLYON YIL Filler aynı zamanda en dayanıklı hayvanlardan biridir. 55 milyon yıldır dünyada 300'den fazla tür bulunuyor. Bilinen ilk türün bir domuz kadar büyük olduğuna ve bataklık bir ortamda yaşadığına inanılıyor. PENGUEN 62 MİLYON YIL En eski penguen fosilleri 62 milyon yıl öncesine aittir. Ancak bugün bildiğimiz penguenlerin ataları on milyonlarca yıl öncesine kadar uzanıyor. Bu ikisi arasındaki uçurum, özellikle yaşlılara ne olduğu konusunda birçok soruyu gündeme getirdi.

GORİL 65 MİLYON YIL Gorilleri içeren primatlar 65 milyon yıldır dünyada bulunuyorlar ancak ataların bugün bildiğimiz gorillere dönüşmesi birkaç milyon yıl aldı. Şu an itibariyle 500 primat türü ve belki daha da fazlası var. SIÇAN 66 MİLYON YIL Sıçanlar, özellikle insanların bulunduğu gezegenin her yerindedir. Toplamda 2.200 tür varken, en çok bilinenleri kunduzlar, kobaylar, sincaplar ve farelerdir. Kemirgen benzeri yaratıklar, yaklaşık 66 milyon yıldır Dünya'da bulunuyorlar, bu da onların dinozorların yok oluşundan hemen sonra ortaya çıktıkları anlamına geliyor. YILAN 100 MİLYON YIL Yılanlar, muhtemelen 100 milyon yıl önce dünyada ortaya çıktığı bilinen 4 ayaklı sürüngenlerden, muhtemelen karaya bağlı kertenkelelerden veya deniz sürüngenlerinden evrimleşmiştir. Tıpkı yarasalar gibi, yılanların çoğu küçüktür ve kırılgan kemiklere sahiptir, bu da fosillerini bulmayı zorlaştırır. AHTAPOT 135 MİLYON YIL Bazıları ahtapotun uzaydan buzlu bir meteor üzerinde yumurta olarak indiğine inansa da, bazı bilim adamları bunların 135 milyon yıldır dünyada olduklarına inanıyor. Ahtapot mürekkep balıklarıyla yakından ilişkilidir, farklı olan sadece sinir sistemleridir.