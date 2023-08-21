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  4. Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

21.08.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlyafans'ta cinsel içerikli videolar üreten Süt ve Pedro, 'Gör Beni' adlı programda Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Pedro'nun 'üvey annesiyle de cinsel içerikli videolar çektiğini' söylemesi ve açık sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Armağan Çağlayan, "Gör Beni" programında gündem olan iki ismi ağırladı. Onlyfans içerik üreticisi Süt ve Pedro çektikleri videolarla gündem olan ve tepki çeken bir çift. Çağlayan'a konuk olan ikili olay açıklamalara imza attı.

Süt ismini kullanan kadın 21 yaşında ve Pedro ismini kullanan erkek arkadaşıyla birlikte aynı evde yaşıyor. Süt, cinselliğini çok erken keşfettiğini ve daha sonra da bu tür içeriklerle cinsellik unsurunu kullanarak para elde ettiğini söylüyor.

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"BEN BİR OYUNCULUK YAPIYORUM"

"Bunu bir meslek olarak görüyorum" diyen Süt devamında ise "Ben bir oyunculuk yapıyorum. Hatta Twitter'da da bir karakter yaratıyorum. Bazen salak bir karakter oluyorum, bazen seksi bir karakter oluyorum. O gündeme göre şekillendirdiğim bir hesap. Bu bir oyunculuk ve oyunumu en iyi şekilde oynamam gerekiyor" dedi.

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"AÇIK İLİŞKİ YAŞIYORUZ"

"Aslında biz açık ilişki yaşıyoruz" diyen Pedro ise itirafıyla sosyal medyayı salladı.

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Pedro'nun, "Gerçek üvey annemle de içerik çektik beraber üçümüz. Üvey annemle yaptığım içerik çok linçlendi" sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Armağan Çağlayan yaşında

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