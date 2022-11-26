OnlyFans'ta parayı kıran Bahar Candan balkonda kasığına kadar açtı

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Bahar Candan, cüretkar paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Bahar Candan bu defa bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Kasığına kadar açan Bahar Candan, paylaşımını yorumlara kapattı.

Geçtiğimiz günlerde 1 milyon dolar içinde poz veren Bahar Candan'ın ses getiren pozunu silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hukuk Fakültesi'nde okuyan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan da avukatlık yapıyor.

İstanbul Barosu'na kaydolan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde ilk duruşmasına katılmıştı.

Hukuk Bürosu açmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Nihal Candan, OnlyFans'tan ayda 100 bin TL kazandığını itiraf etmişti.



