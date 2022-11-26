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OnlyFans'ta parayı kıran Bahar Candan balkonda kasığına kadar açtı

26.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnylFans'tan ayda 1 milyon TL kazandığını söyleyerek duyanları şaşkına çeviren Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde bir yığın para içinde poz vermişti. Balkona bornozla çıkan Bahar Candan, kasığına kadar açtı.

OnlyFans'ta parayı kıran Bahar Candan balkonda kasığına kadar açtı

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Bahar Candan, cüretkar paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Bahar Candan bu defa bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bahar Candan balkona bornozuyla çıktı! Kasığına kadar açtı

Kasığına kadar açan Bahar Candan, paylaşımını yorumlara kapattı.

Bahar Candan balkona bornozuyla çıktı! Kasığına kadar açtı

Geçtiğimiz günlerde 1 milyon dolar içinde poz veren Bahar Candan'ın ses getiren pozunu silmesi dikkatlerden kaçmadı.

OnlyFans'ta parayı kıran Bahar Candan balkonda kasığına kadar açtı

Hukuk Fakültesi'nde okuyan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan da avukatlık yapıyor.

OnlyFans'ta parayı kıran Bahar Candan balkonda kasığına kadar açtı

İstanbul Barosu'na kaydolan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde ilk duruşmasına katılmıştı.

OnlyFans'ta parayı kıran Bahar Candan balkonda kasığına kadar açtı

Hukuk Bürosu açmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Nihal Candan, OnlyFans'tan ayda 100 bin TL kazandığını itiraf etmişti.

OnlyFans'ta parayı kıran Bahar Candan balkonda kasığına kadar açtı

OnlyFans'ta parayı kıran Bahar Candan balkonda kasığına kadar açtı


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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan stil

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