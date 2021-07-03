Onu hiç böyle görmediniz! Menajerimi Ara'nın Dicle'sinden şaşırtan hareketler

Ahsen Eroğlu, şu sıralar "Menajerimi Ara" dizisi ile adından söz ettiriyor. İlk başrolünü bu dizideki Dicle karakteriyle oynamaya başlayan ünlü oyuncu, o kadar çok sevildi ki, bir anda Türkiye'nin en popüler yıldızlarından birine dönüştü. Sempatik halleri ve doğallığıyla öne çıkan Ahsen Eroğlu, usta oyuncular ve yıldızlarla dolu "Menajerimi Ara" dizisini sürükleyen isim olarak görülmeye başlandı. Yeteneği ve doğallığıyla kendini sevdiren ünlü oyuncu, dizi final yapsa da sırtının yere gelmeyeceğini gösterdi. "Menajerimi Ara" dizisinin finaline doğru da bambaşka halleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya başladı.

Onu hiç böyle görmediniz

"Menajerimi Ara" dizisi başladıktan sonra sık sık dergilere kapak olan Ahsen Eroğlu, sevimli ve sempatik imajını bu çekimlerde de koruyordu. Ama en son yapılan Based İstanbul çekimlerinde o kadar farklı bir Ahsen Eroğlu vardı ki, herkes çok şaşırdı.

Ahsen Eroğlu, bu çekimde hala doğal ve sportif imajını korusa da, tavrı ve göğüs dekoltesi onun ne kadar çekici olabileceğini gösterdi. Çekimlerden paylaşılan videolar kısa süre içinde 500 bin beğeniye dayandı.

