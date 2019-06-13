Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyük melez kedisi!

Dünyanın en büyük kedisi ünvanına sahip aslan ve kaplan kırması görenleri hayrete düşürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan Apollo tam tamına 319 kilo.

Apollo bir "Liger" yani, erkek aslanla dişi kaplanın çiftleşmesinden ortaya çıkan melez kedi.

Apollo, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletinin Myrtle Beach kentinde yaşıyor.

Vahşi yaşam koruyucusu Mike Holston, Apollo ile gezintiye çıktıkları anları kaydetti ve sosyal medya'da paylaştı.

Holston, paylaşımın üzerine, "Bu koca adamın adı Apollo ve o, dünya üzerindeki en büyük kedi" notunu düştü.

O paylaşım, büyük ilgi gördü ve video internette hızla yayıldı.

Koruyucu Mike Holston, Apollo'nun bir saatte 64 kilometre gidebileceğini öne sürüyor.

Başka bir koruyucu ise 5 yaşındaki Apollo için 'Bu bir kedi değil, bir canavar' diyor.

Aslan ve kaplan kırması dev kedi, 42 bin yıl önce soyu tükenmiş olan kılıç dişli kaplan ile aynı büyüklükte.

