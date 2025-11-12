Mynet Trend

Önünde fotoğraf kuyruğu oluştu... Belediye ne yapsa engel olamıyor: O tabela akımın merkezi haline geldi

Kennedy Caddesi üzerindeki “Kızılay” tabelası, sosyal medyada yeni bir akımın merkezi haline geldi. Tabelaya asılarak fotoğraf çekmek gençler arasında popüler olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi defalarca kez tabelayı yenilemek zorunda kaldı.

Çiğdem Sevinç

Ankara’da bulunan Kennedy Caddesi üzerindeki Kızılay tabelası, son haftalarda adeta sosyal medya fenomenine dönüştü.

Gençler tabelaya asılarak pozlar verirken, çekilen videolar ve fotoğraflar TikTok ve Instagram’da binlerce kez paylaşıldı.

Kısa sürede viral olan bu görüntüler, bölgeyi merak eden kalabalıkların da ilgisini çekti. Özellikle akşam saatlerinde tabelanın çevresinde fotoğraf sırası bekleyen onlarca kişi görülüyor.

BELEDİYE TABELAYI DEFALARCA YENİLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun ilgi nedeniyle hasar gören tabelayı birden fazla kez değiştirmek zorunda kaldı.

Ancak yapılan yenilemelere rağmen, gençlerin tabelaya sprey boya, yazı ve sticker yapıştırması nedeniyle tabela her defasında yeniden zarar görüyor.

Belediye kaynakları, durumun devam etmesi halinde yeni cezai önlemler alınacağını ve tabelanın bulunduğu noktaya güvenlik kamerası yerleştirileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılay belediye tabela
