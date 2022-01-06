Onur Buldu ve eşinden aşk pozu! İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi

'Güldür Güldür Show'daki tiplemeleriyle sıkça adından söz ettiren Onur Buldu, bir buçuk yıl önce Duygu Koz'la evlenmişti. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisine dair çok yorum ve paylaşımda bulunmayan Buldu ve eşinden aşk pozu geldi.

Öğretmen olan Duygu Kozoğlu Buldu da eşiyle bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Onur Buldu ve öğretmen eşinin aşk pozlarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Yengelerin en güzeli", "Çok güzel bir çiftsiniz" yorumlarında bulundu.

39 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu itiraf etmişti.



