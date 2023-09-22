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Onur Bulut transferiyle ilgili yeni açıklama!

22.09.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor ve Beşiktaş arasında krize sebep olan Onur Bulut transferi hakkında açıklama yaptı.

Onur Bulut

Onur Bulut

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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TFF Tahkim Kurulu, Kayserispor ve Beşiktaş arasında krize sebep olan Onur Bulut transferi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre dosya incelenmeye devam edecek.

"Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin futbolcu Onur Bulut ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/88 - K.2023/119 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 22.09.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin vekilli Av. M. Şekip Mosturoğlu, futbolcu Onur Bulut vekilleri Av. Ercan Sevdimbaş ve Av. İpek Palamut, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. vekilleri Av. Enes Şimşek, Av. Alp Tolga Arcan ve Av. Berkan Boyacı’nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut için Kayserispor, oyuncunun kontratında çıkış maddesinin olmadığını belirtmişti. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon Euro'yu Siyah Beyazlı takıma geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını açıklamıştı.

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