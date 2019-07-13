Mynet Trend

Onur Büyüktopçu, Damat Bayıldı için imaj değiştirdi! İşte yeni programdan ilk tanıtım!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 13.07.2019 01:08 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'den ayrılan ünlü sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu, Show TV'de yayınlanacak olan Damat Bayıldı için imaj değiştirdi. Büyüktopçu'nun yeni programından ilk tanıtım da yayınlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasını iki sezon sunan Onur Büyüktopçu, Haziran ayından programa veda etmişti. Yeni sezonda Büyüktopçu'nun yerine Yemekteyiz'i Seda Sayan'ın sunacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.

DAMAT BAYILDI İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Onur Büyüktopçu ise kanal değiştirerek Show TV'ye transfer oldu. Yemekteyiz çekimlerinin ardından çıktığı tatilden dönen Büyüktopçu, yeni programı Damat Bayıldı'nın hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda Show TV'de ekrana gelecek olan ve Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Damat Bayıldı'dan ise ilk tanıtım yayınlandı. Program tanıtımında Büyüktopçu'nun yeni saç stili de dikkatleri çekti.

damat-bayıld

Televizyon ekranlarına yenilik ve heyecan getirecek Damat Bayıldı’da hem kahkaha hem de rekabet bir arada olacak. Onur Büyüktopçu sürpriz programı Damat Bayıldı ile çok yakında Show TV’de yayınlanmaya başlayacak.


PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'dan sürpriz sonlu Bottle Cap Challenge videosuBurcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'dan sürpriz sonlu Bottle Cap Challenge videosu
Reynmen, Ela klibiyle ortalığı salladı! "Yeni YouTube Türkiye rekoru"Reynmen, Ela klibiyle ortalığı salladı! "Yeni YouTube Türkiye rekoru"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
onur büyüktopçu damat bayıldı yemekteyiz

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'dan sürpriz sonlu Bottle Cap Challenge videosu

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'dan sürpriz sonlu Bottle Cap Challenge videosu

Reynmen, Ela klibiyle ortalığı salladı! "Yeni YouTube Türkiye rekoru"

Reynmen, Ela klibiyle ortalığı salladı! "Yeni YouTube Türkiye rekoru"

Seda Sayan: Şeyma Subaşı’nın kitabı toplatılmalı, hapse girebilir!

Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir

Hacı Sabancı'dan 'Para olmasa Hacı bildiğin 124' yorumuna cevap

Hacı Sabancı'dan 'Para olmasa Hacı bildiğin 124' yorumuna cevap

Irina Shayk: Ben mükemmel değilim

Samimi itiraf: Kötü cilt ve kötü saç...

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.