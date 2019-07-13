Onur Büyüktopçu, Damat Bayıldı için imaj değiştirdi! İşte yeni programdan ilk tanıtım!

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasını iki sezon sunan Onur Büyüktopçu, Haziran ayından programa veda etmişti. Yeni sezonda Büyüktopçu'nun yerine Yemekteyiz'i Seda Sayan'ın sunacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.

DAMAT BAYILDI İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Onur Büyüktopçu ise kanal değiştirerek Show TV'ye transfer oldu. Yemekteyiz çekimlerinin ardından çıktığı tatilden dönen Büyüktopçu, yeni programı Damat Bayıldı'nın hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda Show TV'de ekrana gelecek olan ve Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Damat Bayıldı'dan ise ilk tanıtım yayınlandı. Program tanıtımında Büyüktopçu'nun yeni saç stili de dikkatleri çekti.

Televizyon ekranlarına yenilik ve heyecan getirecek Damat Bayıldı’da hem kahkaha hem de rekabet bir arada olacak. Onur Büyüktopçu sürpriz programı Damat Bayıldı ile çok yakında Show TV’de yayınlanmaya başlayacak.



