Onur Büyüktopçu Damat Bayıldı ile şaşırtacak! Damat Bayıldı ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı “Damat Bayıldı” 26 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da Show TV’de ekran yolculuğuna başlıyor.

DAMAT BAYILDI NASIL BİR YARIŞMA? İŞTE KURALLARI

Yemeklerin lezzetinden emin 5 kaynana, kazanma konusunda iddialı 5 gelin ve her şeyden habersiz bir damat! Onlar hem rakip hem de birer takımlar. Damadın seçimi günün kazananını, verilen puanlar ise haftanın galibini belirleyecek ve bir aile tam altınların sahibi olacak.

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek.

Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Damatlar annelerinin yemeklerine mi yoksa eşlerinin yemeklerine mi bayılacak? “Damat Bayıldı”da tempo asla düşmeyecek ve bu çekişme zaman zaman gergin bir hal alırken zaman zaman ekran başındaki herkesi güldürecek.

Onur Büyüktopçu sürpriz programı Damat Bayıldı ile Pazartesi günü saat 16.00’da Show TV’de!



