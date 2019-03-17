Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait olduğu iddia edilen verilerle şantaj yapıldı. Yapılan tehdit ve şantaj sonrası Büyüktopçu, şikayette bulundu.
Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Büyüktopçu'nun o açıklaması:
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