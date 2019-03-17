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Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 17.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasının sunucusu, oyuncu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait olduğu iddia edilen verilerin yer aldığı veriler gönderilerek şantaj yapıldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait olduğu iddia edilen verilerle şantaj yapıldı. Yapılan tehdit ve şantaj sonrası Büyüktopçu, şikayette bulundu.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Büyüktopçu'nun o açıklaması:

onur

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Anahtar Kelimeler:
onur büyüktopçu şantaj

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