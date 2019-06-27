Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a Yemekteyiz mesajı

Uzunca bir süredir sunuculuğunu yaptığı 'Yemekteyiz' programı ile yollarını ayıran Onur Büyüktopçu, yerini alacak olan Seda Sayan'a mesaj gönderdi.

Kiralık Aşk dizisinde oynadığı rol ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Onur Büyüktopçu, geride bıraktığımız haftalarda sevenlerini oldukça şaşırtan ve üzen bir paylaşımda bulundu.

Uzun bir süredir sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz programı ile yollarını ayırdığı ortaya çıkan Büyüktopçu, haberlerin ardı ardına yapılmasından sonra bir açıklama yapmış ve ayrılık kararı haberlerini doğrulamıştı.

Ayrılık kararının ardından Acun Ilıcalı ise Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan'ın geleceğini açıklamıştı.

Hayranları Büyüktopçu’nun sosyal medya hesabına onun yerine gelecek olan Seda Sayan’ı izlemeyeceklerini söyleseler de Büyüktopçu yeni sunucu hakkında düne kadar tek bir yorum yapmamıştı. Yakışıklı oyuncu dün yaptığı paylaşımla Sayan’a bol reytingli bir sezon dileklerini iletti.

Seda Sayan da sosyal medya hesabından bu dileği paylaştı.

