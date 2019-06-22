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Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz'e veda paylaşımı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.06.2019 02:04 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in sunucusu Onur Büyüktopçu yarışmaya veda etti. Büyüktopçu, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz'e veda paylaşımı

TV8 ekranlarında iki sezondur yayınlanan Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen oyuncu Onur Büyüktopçu, yeni sezonda programda olmayacak. Acun Ilıcalı, Yemekteyiz'i yeni sezonda Seda Sayan'ın sunacağını açıklamıştı.

Onur Büyüktopçu ise bu sezonki çekimleri tamamladı. Son çekimini yapan Büyüktopçu, Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Büyüktopçu, ekibiyle birlikte çektiği fotoğrafı paylaşarak, "Efendim, bugün Yemekteyiz programının son bölümünü çektim. Güldük, eğlendik, kızdık ve sinirlendik. En önemlisi de iyi ve kötüyü ayırdık. Bizleri 420. bölüm boyunca yalnız bırakmayan siz sevgili seyircilerimize sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca ekibime sonsuz teşekkürler" notunu yazdı.

Yemekteyiz'in sezon final bölümü ise 5 Temmuz Cuma günü ekranda olacak.

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YENİ SEZONDAKİ PROGRAMI BELLİ OLDU
TV8 ve Yemekteyiz'den ayrılan Onur Büyüktopçu, yeni sezonda Show TV'de olacak. Büyüktopçu, yeni kanalını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı. Yeni projesinin adının ise 'Damat Bayıldı' olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
onur büyüktopçu yemekteyiz

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