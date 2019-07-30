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Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı ne zaman başlıyor? Damat Bayıldı'dan yeni fragman

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2019 01:19 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışmasından ayrılan sunucu Onur Büyüktopçu, yeni sezonda Show TV'de ekrana gelecek olan Damat Bayıldı isimli programı sunacak. Büyüktopçu'nun merakla beklenen programı Damat Bayıldı'dan yeni fragman da yayınlandı.

Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı Damat Bayıldı, Eylül ayından itibaren Show TV'nin gündüz kuşağında yayınlanacak.

DAMAT BAYILDI NASIL BİR PROGRAM?
Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek.

Adaletsiz puanlama yapan yarışmacıların korkulu rüyası olmaya devam edecek olan Büyüktopçu, vereceği adil puanlarla da adaletin stüdyodaki temsilcisi olacak.

Onur Büyüktopçu

Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Damatlar annelerinin yemeklerine mi yoksa eşlerinin yemeklerine mi bayılacak? “Damat Bayıldı”da tempo asla düşmeyecek ve bu çekişme zaman zaman gergin bir hal alırken zaman zaman ekran başındaki herkesi güldürecek!

Onur Büyüktopçu sürpriz programı Damat Bayıldı ile çok yakında Show TV’de!

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