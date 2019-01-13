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Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.01.2019 08:27 | Son Güncelleme

Ve Onur Kıvrak kariyerine nokta koydu! Trabzonspor'la karşılık olarak sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki başarılı kaleci Onur Recep Kıvrak, futbolu bıraktığını duyurdu.

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Trabzonspor'un efsane isimleri arasına giren ve bu sezon hem yönetim hem de teknik kadroyla bir türlü yıldızı barışmayan Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmişti.

Kariyerine nasıl devam edeceği merak edilen tecrübeli eldiven, Beyaz TV'de yayınlanan futbol programında menajeri aracılığıyla futbolu bıraktığını duyurdu.

Yıldız eldiven yaptığı açıklamada, ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulüpten 3 milyon Euro alacağı bulunan Onur’a, söz konusu ücretin 500 bin Euro’su peşin ödenirken, kalan alacakları ise yıl sonuna kadar taksitlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor onur kıvrak

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