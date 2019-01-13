Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Trabzonspor'un efsane isimleri arasına giren ve bu sezon hem yönetim hem de teknik kadroyla bir türlü yıldızı barışmayan Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmişti.

Kariyerine nasıl devam edeceği merak edilen tecrübeli eldiven, Beyaz TV'de yayınlanan futbol programında menajeri aracılığıyla futbolu bıraktığını duyurdu.

Yıldız eldiven yaptığı açıklamada, ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulüpten 3 milyon Euro alacağı bulunan Onur’a, söz konusu ücretin 500 bin Euro’su peşin ödenirken, kalan alacakları ise yıl sonuna kadar taksitlendirildi.

