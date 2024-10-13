Onur, MasterChef Türkiye'de rekor kırdı! 10 hafta üst üste...

MasterChef'te yarışmacılar krem karamel yapmak için kolları sıvadı. Şefler bu tabağı yapmanın çok zor olduğunu söyledi ve "bugüne kadar yapan sayısı da çok az" dedi.

Mehmet Şef "Bu yemeği yapan arkadaşları her zaman için çok büyük takdir ettik ve alkışladık" dedi.

MasterChef Türkiye'de 10 hafta üst üste potaya gitmeyen Onur ise rekorun sahibi oldu.

Onur'u tebrik eden Somer Şef "Bu seni sadece 11. haftaya geçmekle kalmıyor aynı zamanda da MasterChef'te bir rekorun yeni sahibi de yapıyor. 10 hafta üst üste potaya gitmeme rekoru kırıyorsun. Bakalım bu rekoru daha ne kadar geliştireceksin. Biz de merakla bekliyoruz. Bir kez daha Onur'u alkışlayarak tebrik ediyorum" dedi.