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Onur, MasterChef Türkiye'de rekor kırdı! 10 hafta üst üste...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 14:45
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Masterchef doludizgin devam ederken adı ilk zamanlar Beyza ile anılan Onur yarışmada rekor kırdı.

Onur, MasterChef Türkiye'de rekor kırdı! 10 hafta üst üste...

MasterChef'te yarışmacılar krem karamel yapmak için kolları sıvadı. Şefler bu tabağı yapmanın çok zor olduğunu söyledi ve "bugüne kadar yapan sayısı da çok az" dedi.

Mehmet Şef "Bu yemeği yapan arkadaşları her zaman için çok büyük takdir ettik ve alkışladık" dedi.

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MasterChef Türkiye'de 10 hafta üst üste potaya gitmeyen Onur ise rekorun sahibi oldu.

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Onur'u tebrik eden Somer Şef "Bu seni sadece 11. haftaya geçmekle kalmıyor aynı zamanda da MasterChef'te bir rekorun yeni sahibi de yapıyor. 10 hafta üst üste potaya gitmeme rekoru kırıyorsun. Bakalım bu rekoru daha ne kadar geliştireceksin. Biz de merakla bekliyoruz. Bir kez daha Onur'u alkışlayarak tebrik ediyorum" dedi.

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Masterchef
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