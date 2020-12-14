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Onur Saylak'tan müjdeli haber! Üçüncü kez baba oldu

14.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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Onur Saylak'tan müjdeli haber! Üçüncü kez baba oldu

Son olarak Babil dizisinde rol alan oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oldu.

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile Gözde Yılmaz Saylak çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 12 Aralık 2020, Cumartesi günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi.

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Çift, bebeklerine Deniz Ali adını verdi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada “Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi.

Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile evliliğinden ise Maya ve Toprak adında iki çocuğu bulunuyor.


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