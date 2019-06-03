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Onur Ünlü'den tepki çeken İstanbul paylaşımı: İşgali fetih zanneden vasatlar beni takip etmesin!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

Muhafız dizisinin yıldız oyuncusu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen Onur Ünlü, İstanbul paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti.

Onur Ünlü'den tepki çeken İstanbul paylaşımı: İşgali fetih zanneden vasatlar beni takip etmesin!

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul paylaşımı tepki çekti. Ünlü, İstanbul'un fethine işgal kelimesini kullanınca sosyal medya kullanıcıları çileden çıktı.

"İSTANBUL'UN İŞGALİNİ FETİH ZANNEDEN VASATLAR"

Ünlü yönetmen Onur Ünlü yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü, Instagram hesabından "Kimseye tahammül etmek zorunda değilim Kimse de bana tahammül etmek zorunda değil İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevinirim" paylaşımıyla büyük tepki çekti.

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Onur Ünlü istanbul'un fethi Hazar Ergüçlü

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