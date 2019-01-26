MAGAZİN

Onur Ünlü sert çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü'ye yaşadığı aşkla sürekli eleştiri oklarının hedefinde olan yönetmen Onur Ünlü, kendisine eleştiri mesajları atanlara sert tepki verdi.

Onur Ünlü sert çıktı!

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Onur Ünlü, son olarak kendisine sosyal medya üzerinden "Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı" diyenlerden şikayetçi olmuştu.

Ünlü, sevgilisiyle olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşınca yine birçok mesaj aldı. Ünlü yönetmen, gelen mesajlara tepkisini "Hayatta istediği hiçbir şeyi başaramamış, tamamen başka bir hayatı yaşayan zavallılar mesaj atmasa da olur. Biz anlarız, harbiden anlarız" sözleriyle ifade etti.

İşte o paylaşımlar:



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Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü

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