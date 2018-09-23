MAGAZİN

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'den yeni poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Onur Ünlü ve oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü Instagram paylaşımlarıyla yine gündem oldu! Ünlü tepki çeken paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaptı

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'den yeni poz

Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü ile ilginç anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış ve takipçilerini ikiye bölmüştü.

Bir kısım takipçi bu paylaşımda Hazar Ergüçlü'nün mutsuz olduğunu iddia ederken bir kısım da Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'nün espri yaptığını iddia etmişti.

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattıOnur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

O görüntülerin ardından Onur Ünlü bir paylaşım daha yaptı.

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Ünlü yönetmen genç sevgilisiyle verdiği poza "İkiye bölünen Vikont" yazdı. İki sevgilinin mutlu oldukları da gözlerden kaçmadı.

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