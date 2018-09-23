Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'den yeni poz

Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü ile ilginç anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış ve takipçilerini ikiye bölmüştü.

Bir kısım takipçi bu paylaşımda Hazar Ergüçlü'nün mutsuz olduğunu iddia ederken bir kısım da Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'nün espri yaptığını iddia etmişti.

O görüntülerin ardından Onur Ünlü bir paylaşım daha yaptı.

Ünlü yönetmen genç sevgilisiyle verdiği poza "İkiye bölünen Vikont" yazdı. İki sevgilinin mutlu oldukları da gözlerden kaçmadı.

