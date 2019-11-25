Op. Dr. Yıldırım: Aşırı cerrahi burun yapısını bozuyor

Yüz yapılarının en önde geleni ve en belirgin olanının burun olduğunu belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, burnun görünüşü diğer yüz yapılarının genel görünümünü etkilediğini, bunun yanı sıra burun nefes almada ve alınan havanın akciğerlere ulaşmadan önce hava akımının ve nemlenmesinin ayarlanmasında görevli olduğunu söyledi. Op. Dr. Ertan Yıldırım, “Burun dış görünüm bozuklukları, hava yolu bozukluğu yapan burun içi sorunlarıyla sıklıkla beraber görünür. Burun şekil bozuklukları, daha önce geçirilmiş kazalara, kalıtımsal yapıdan kaynaklanan bozukluklara veya diğer bazı nedenlere bağlı gelişebilir. Burun baş yukarı kaldırılıp karşıdan bakıldığında bir üçgene benzetilebilir. Burun yan duvarları üçgenin yan duvarlarını, burun orta bölmesi (burnu iki eşit deliğe ayıran bölme) merkez destek yapısını oluşturur. Burun kırıldığında veya kazaya uğradığında burnun dış duvarları (burun kemikleri) ve aynı zamanda burun orta destek yapısı (burun orta bölmesi) sıklıkla hasara uğrar. Burun orta bölmesi eğilir ya da kırılırsa burundan hava geçişine engel olur. Burun orta bölmesini düzeltmek için sıklıkla burun dış ve aynı zamanda iç yapılarının da düzeltilmesi gerekir” dedi.

RİNOPLASTİ VE SEPTOPLASTİ AMELİYATLARI Burun orta bölmesi anormalliklerini düzeltmek için yapılan cerrahi müdahalelere septoplasti denildiğini belirten Op. Dr. Ertan Yıldırım, “Amaç burun orta bölme sorunlarını giderip hava yolunu rahatlatmaktır. Burun dış görünüşünü düzeltmek için yapılan ameliyatlara da rinoplasti (estetik burun ameliyatı) denir. Amaç burun dış görünüşünde diğer yüz yapılarına uygunluk göstermeyen yapıların düzeltilmesi ve estetik dengenin sağlanmasıdır. Rhinoplasty ve septoplasty burun içerisinden küçük kesiler yapılarak gerçekleştirilen ameliyatlardır. Rinoplasti burundaki sorunlara göre septoplasti ile veya tek başına yapılabilir” diye konuştu. AĞIR CERRAHİLERE DİKKAT Burnun yapısal olarak çok karmaşık bir yapı olduğunu, herkese has yapısı ve görünüşü dolayısıyla yüz yapısına uygun şekilde cerrahi yapılması gerektiğini önemle vurgulayan Op. Dr. Ertan Yıldırım şu uyarılarda bulundu: “Mükemmel bir burun tipi yoktur ve aynı burun herkese yapılamaz. Herkesin yüz yapısıyla dengeli olarak yapılabilecek bir burun estetiği vardır. Bariz ve istenmeyen burun karakterlerinin düzeltilmesi amaçlanır. Yani mümkün olan en az cerrahi işlemle amaca ulaşmak hedeflenir. Birincil cerrahi işlemlerden sonra yüzde 2 ila 5 hastada küçük düzeltme ameliyatları gerekli olabilmektedir. Burun yapıları karakteristik olarak kendilerine hastırlar ve aşırı derecede cerrahi müdahale yapıldığında yeniden düzeltmek çok zordur. Bunun için ilk cerrahide koruyucu davranmak ve gereken en az cerrahi müdahaleyi yapmak çok önemlidir. Burun ameliyattan sonra son şeklini ancak 6-12 ay sonra almaktadır. Eğer ikincil müdahaleler gerekecekse (bazı özel durumlar hariç çarpma, iltihap) bu süre beklenmelidir.”

CERRAHİ SONUÇLARI BİRÇOK FAKTÖRDEN ETKİLENİR Kozmetik cerrahinin amacının kişinin görünüşünü olabildiğince iyileştirmek olduğunu ifade eden Op. Dr. Ertan Yıldırım, görünümü bozan sorunları yok etmek ve görünümü bozmayanları saklamanın iyi sonuç açısından önemli olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: “Kozmetik cerrahiler sihir değildir. Kozmetik cerrahi neticesinden memnuniyetinizin artması, size göre sorunların ne olduğunu doktorunuza iyi anlatmanız ve doktorunuzun bunları gidermek için neler yapılabileceğini veya neler yapılamayacağını size iyi anlatmasıyla olur. Kozmetik cerrahi hem bir sanat hem de bilimdir. Sonuçları etkileyebilecek bazı unsurlar (herkesin yara iyileşme özellikleri farklıdır) ne sizin ne de doktorunuzun tamamen kontrolü altındadır ve bundan dolayı cerrahinin sonuçlarının yüzde yüz garanti edilmesi söz konusu olamaz. Cerrahi sonuçları birçok faktörden etkilenir. Cildinizin durumu ve karakteri, mevcut yapısal sorunların derecesi, burnun kemik yapısının doğası ve hatta kalıtsal özellikler cerrahi sonucun ortaya çıkmasında önemlidir.”

RİNOPLASTİ HAZIRLIK SÜRECİ VE OPERASYON Op. Dr. Ertan Yıldırım, rinoplasti gibi operasyonlara karar verilmeden önce kişiye, varsa daha önce geçirdiği kazalar, cerrahi müdahaleler ve alerjik durumlar hakkında sorular sorulup tam öyküsü alındığını söyleyerek, “Hekim ile burundaki sorunlar ve beklentiler tartışılır. Burun muayenesi yapılıp bu konular konuşulduktan sonra ameliyat olmaya karar verilirse burun ameliyat planlamasında kullanılmak üzere fotoğraflar çekilir. Ameliyat tarihinden en az 2 hafta önce aspirin veya aspirin içeren benzeri ilaçlar kesilmelidir. Bunun yerine parasetemol içeren (parol,tylol...)gibi ilaçları kullanabilirsiniz. Nikotin damarlarda ve bronşlarda kasılmalara neden olduğundan sigara içimi cerrahiden en az 2 hafta önce kesilmelidir. Cerrahiden 8 saat öncesinden yemek ve içecekler kesilmelidir. Ameliyattan önce başka bir rahatsızlığınız olup olmadığını ve kullandığınız tüm ilaçlar hakkında mutlaka bilgi vermelisiniz” dedi. Rhinoplasti veya septoplasti işlemlerinin bayıltmadan veya genel anestezi (bayıltarak) altında yapılabildiğini belirten Op. Dr. Yıldırım, “Muayenenizden sonra hangi şekilde planlanacağı sizinle konuşulacaktır. Gerekli cerrahi müdahale yapıldıktan sonra amacımız burun içine tampon koymamaktır, ama yüzde 10 hastada tampon koymak gerekli olabilir. Ameliyat sonrası burundan akıntı ve sızıntı şeklinde kanamalar olabilir ve bunlar burun tıkanıklığına neden olabilir. Bunlar pansumanlarla yavaş yavaş rahatlatılacaktır. Burnunuzun dışına alüminyum veya alçıdan bir destek konacaktır. Genellikle 5-7 gün kadar tutulup sonra çıkarılır” dedi.

OPERASYON SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, rinoplasti operasyonu sonrası dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Ağrı için ağrı kesiciler ve iltihap gelişimini önlemek için antibiyotik tedavisi verilecektir. Bunlar hekimin söylediği şekilde kullanılmalıdır. Yemek olarak ilk başta sıvı gıdalar almalı eğer kusma ve bulantı yapmıyorsa normal yemeklere geçilmelidir. Burundaki şişliklerin az olması için yatakta ilk 3 gün baş yüksekte olacak şekilde yatılmalıdır. Burundan akıntı gelmesi en az 72 saat normal kabul edilir. İlk 24-48 saatte akıntı kırmızı renkli olabilir. Gün geçtikçe azalır. Hekiminizin söylediği şekilde pansuman yaparsanız bir miktar burnunuzdan hava almanız mümkün olacaktır. Akıntı genellikle burun ucunda toplanır. Hidrojen peroksite (oksijenli su) batırılmış pamuklu çöplerle burnunuzun ucunu temizlemeniz yeterli olacaktır. Pamuklu çubuğun ucundaki pamuk boyundan daha içeri sokmanız sakıncalıdır. Kesi yerlerinde bu işlemi yaparken her halükârda ağrı olabilir. Günde 3-4 defa temizleme gerekebilir daha sonraki günlerde günde bir defa temizlik yeterli olacaktır.

İKİ HAFTA AŞIRI EGZERSİZDEN KAÇININ “Burun üzerine flasterler yapıştırılmış olacaktır. Bunlar burun derisinin yeni oluşturulan yapıya yapışmasında ve sıvı toplanmasının önlenmesinde önemlidir. Flasterler mümkün olduğu kadar kuru tutulmalıdır. Saç yıkarken dikkatli olunmalıdır. Burun kemikleri yeniden düzeltilmişse burun dışına alüminyum ya da alçı tespit materyali konulmuş olacaktır. Flaster ve bu materyaller 5-7 gün kadar burunda tutulacaktır. Burundaki değişiklikleri ameliyattan sonra da fark edebileceğiniz gibi 10’uncu günden sonra daha belirgin olacaktır. Tam iyileşmesi ve dokulardaki ödemin gerilemesi burnun değişik bölgelerine göre farklı olmakla beraber 9-12 ayı bulabilir. Eğer burun kemikleri yeniden şekillendirildiyse en az 3 hafta gözlük kullanılmamalıdır. 3 hafta sonra gözlük takarken çok dikkatli olarak kullanmanız gerekir. En iyisi lens kullanmaktır. Morluklar rinoplastiden sonra özellikle burun kemikleri yeniden şekillendirildiyse görülür. Kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 7-10 gün içinde geriler. Bazı burun bölgelerindeki şişlikler bir yıla kadar gerilemeyebilir. Cerrahiden sonra en az 2 hafta aşırı egzersizler yapılmamalıdır.”