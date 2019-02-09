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Opera VPN Android’de test ediliyor!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 09.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Opera’nın tarayıcı içerisindeki VPN hizmeti olan Opera VPN, Android platformuna göz kırptı. Opera VPN hizmeti artık Android’de direkt olarak tarayıcının içerisinde kullanılabilecek.

Opera VPN Android’de test ediliyor!

Tarayıcı sektöründe isminden oldukça söz ettiren Opera, geçtiğimiz yıllarda bağımsız bir VPN uygulaması ile iOS ve Android kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Ancak Opera bu hizmetini sonlandırma kararı almış ve Opera VPN Gold kullanıcılarına paralarını iade etmişti. VPN hizmetini Windows ve macOS platformalarındaki tarayıcısında sunmaya devam eden Opera, yeniden mobile göz kırptı.

Opera’nın Android için yayınladığı yeni Beta sürümü ile tarayıcıya tümleşik olarak gelen VPN hizmetini test ettiği ortaya çıktı. Şimdilik sadece Android’de olacağı tahmin edilen VPN hizmeti yine eskisi gibi ücretsiz olacak. Ancak VPN’in ücretsiz olmasından dolayı çok büyük performans beklememek gerekiyor.

Ülkemizde genellikle yasaklı sitelere giriş için kullanılan VPN, Opera’ya göre gizlilik için kullanılıyor. Opera, bu VPN hizmetinde Avrupa, Amerika ve Asya sunucularına yer veriyor. Ayrıca optimal seçeneğini aktif ederek, uygulamanın size en yakın sunucuya bağlanmasını sağlayabilirsiniz.
Beta aşamasında olan bu özelliğin henüz tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Ancak Opera’nın, 2-3 ay içerisinde bu özelliği tüm Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Eğer Opera’nın VPN hizmetini şimdi kullanmak istiyorsanız; buradan Opera Beta sürümünü Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Opera VPN android

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