Operasyon yapılan ev hayvanat bahçesi gibi çıktı

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde icra edilen operasyonda bir eve operasyon düzenlendi. Evde gerçekleştirilen aramada burma pitonu, kırmızı kuyruklu boa yılanı, tarantula örümceği, kertenkele ve pitbull cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili B.B.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır