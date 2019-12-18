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Oppo A5 devasa pili ve toplamda 5 kamera ile fark yaratıyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Orta seviyede konumlandırabileceğimiz Oppo A5 (2020) , büyük ekranı, büyük pili ve kameralarıyla dikkat çekiyor.

Oppo A5 devasa pili ve toplamda 5 kamera ile fark yaratıyor

Oppo A5 (2020), 9.1mm kalınlıkta ve 195 gram ağırlıkta. Pek hafif ve ince olduğunu söylemek güç. Tasarım hatlarına baktığımızda, son dönemde pek çok üreticinin tercih ettiği kıvrımlı, parlak detayların olduğunu görüyoruz. Yanlardan yumuşatılmış ince bir çerçevesi bulunan ürün, tek elde kullanıma uygun, ancak genellikle iki elde kullanılması daha makul.
Telefonun arka tarafında toplamda 4 kameradan oluşan sistem ve parmak izi okuyucu dikkat çekiyor. Ön tarafta herhangi bir tuş yok ve yüzde 89’luk bir ekran çerçeve oranı mevcut. Selfie kamerası ise, üstte, damla çentik içine konumlandırılmış.
Oppo, bu telefonunda type-C bağlantı teknolojisini kullanmış ve bunun yanında 3.5mm kulaklık girişi de var. Bu da aynı anda müzik dinlerken telefonunuzu şarj da edebileceğiniz anlamını taşıyor. A5 (2020), Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere de sahip.

6.5 inç IPS LCD ekranı bulunan telefon, genellikle iyi bir görüntüleme performansına sahip. Özellikle de iç mekan kullanımlarında. Ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler güzel ve isterseniz düşük ışık koşullarında kullanım için göz konforu modunu aktifleştirerek zararlı mavi ışınları engelleyebiliyorsunuz.. Büyük ekran, toplamda 5 kamera!

Snapdragon 665 işlemci, 3GB RAM ve 64GB dahili depolaması bulunan ürün, boost modu sayesinde oyunlarda akıcı bir performans elde etmenizi sağlıyor. PUBG Mobile gibi oyunları bu telefonda, büyük ekranda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Android 9 işletim sistemi ve akıcı bir arayüz sunan telefonun kullanımı gayet kolay.

Oppo A5 (2020) telefonun arkasında 12+8+2+2MP olmak üzere dörtlü kamera sistemi var. İster normal fotoğraf çekin, ister kalabalık anlarınız için 119 derece geniş açılı kameraya başvurun, isterseniz de arkaplan detaylarını flu yaparak portreler çekin. Video tarafında da elektronik stabilizasyon sunan telefon, 4K video çekmeye de imkân sunuyor.

Ön tarafa baktığımızda da selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için yeterli performansı sunan 8MP kamerayı görüyoruz.
Telefon, çıkarılamaz 5000mAh pile sahip. Bu pil, tek şarj ile telefonu iki gün boyunca kullanabilmenize imkân sunuyor. Ek olarak, telefonda ters şarj özelliği de var. Yani kablo aracılığıyla başka bir cihazı da şarj edebiliyorsunuz.

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