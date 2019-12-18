Oppo A5 devasa pili ve toplamda 5 kamera ile fark yaratıyor

Oppo A5 (2020), 9.1mm kalınlıkta ve 195 gram ağırlıkta. Pek hafif ve ince olduğunu söylemek güç. Tasarım hatlarına baktığımızda, son dönemde pek çok üreticinin tercih ettiği kıvrımlı, parlak detayların olduğunu görüyoruz. Yanlardan yumuşatılmış ince bir çerçevesi bulunan ürün, tek elde kullanıma uygun, ancak genellikle iki elde kullanılması daha makul.

Telefonun arka tarafında toplamda 4 kameradan oluşan sistem ve parmak izi okuyucu dikkat çekiyor. Ön tarafta herhangi bir tuş yok ve yüzde 89’luk bir ekran çerçeve oranı mevcut. Selfie kamerası ise, üstte, damla çentik içine konumlandırılmış.

Oppo, bu telefonunda type-C bağlantı teknolojisini kullanmış ve bunun yanında 3.5mm kulaklık girişi de var. Bu da aynı anda müzik dinlerken telefonunuzu şarj da edebileceğiniz anlamını taşıyor. A5 (2020), Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere de sahip.

6.5 inç IPS LCD ekranı bulunan telefon, genellikle iyi bir görüntüleme performansına sahip. Özellikle de iç mekan kullanımlarında. Ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler güzel ve isterseniz düşük ışık koşullarında kullanım için göz konforu modunu aktifleştirerek zararlı mavi ışınları engelleyebiliyorsunuz.. Büyük ekran, toplamda 5 kamera!