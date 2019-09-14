OPPO A5S öğrencilerin yanında

OPPO’nun kendi segmentinde fark yaratan A5s modeli, genç kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. A5s, etkileyici tasarımından uzun ömürlü piline, su damlası ekranından çift arka kamerasına ve parmak izi tarayıcısına kadar ihtiyaç duyulan tüm özellikleri ve fazlasını sunuyor.
Su damlası ekran
A5s’in su damlası 6,2 inç LCD ekranı, 19:9 en-boy oranı ve 1520×720 piksel çözünürlüğü bulunuyor. Telefonun yüzde 81,2 ekran / kasa oranı sayesinde kullanıcılar, mobil oyun, video izleme ve internette gezinme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. OPPO A5s’in arka kapağı ve çerçevesi farklı tasarımıyla dikkat çekiyor.
Telefonun ayna kaplaması, arka kapağın dokusunun standart metal versiyondan daha çarpıcı bir görsel deneyim oluşturmasını ve ışık akışlarını toplamasını sağlıyor.
4.230 mAh pil ve parmak izi tarayıcı
OPPO A5s’te kullanıcıların cihazlarını sadece 0,08 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmelerini sağlayan bir arka parmak izi tarayıcı bulunuyor. A5s, 4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışıyor.
Yapay zekâ algoritma optimizasyonu ve düşük güç tüketimi sağlayan bir Media Tek Helio P35 (MT6765) işlemci sayesinde 13,5 saate kadar video oynatmayı destekliyor. 2.3GHz CPU ve 3GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlıyor.
Mükemmel fotoğraf çekimleri
OPPO A5s’te, 8MP ön kamera ve F2.0 diyafram bulunuyor. Yapay zekâ fonksiyonları sayesinde, ön kamera daha doğal ve kişiselleştirilmiş selfie çekimlerine imkân sağlıyor. OPPO A5s ayrıca, portre çekimlerinde mükemmel arka plan sunan 13MP (F2.2) + 2MP çift arka kameralarla donatıldı.
Yapay zekâ güzelleştirme teknolojisi ile eşleştirilen portreler her zamankinden daha dikkat çekici bir özellik kazanıyor. 3G RAM özellikli OPPO A5s’ler ayrıca AR etiketlerini de destekliyor. Yüz hareketlerine yanıt veren AR etiketlerinin yanı sıra, ön plan ve müzik çıkartmaları, daha dinamik ve ilgi çekici bir fotoğraf deneyimi sunuyor.
ColorOS 5.2.1 sistemi
OPPO A5s, aerodinamik ve çarpıcı ColorOS 5.2.1 sistemi ile çalışıyor. Akıllı Bar, kullanıcıların uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmasını, kısa mesajlara kolayca cevap vermesini mümkün kılıyor.
Akıllı Ekran Çubuğu ayrıca, oyun oynarken veya video izlerken dosya aktarmayı sağlayan bir verimlilik aracı işlevi görüyor.
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