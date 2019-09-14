OPPO A5S öğrencilerin yanında

OPPO’nun kendi segmentinde fark yaratan A5s modeli, genç kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. A5s, etkileyici tasarımından uzun ömürlü piline, su damlası ekranından çift arka kamerasına ve parmak izi tarayıcısına kadar ihtiyaç duyulan tüm özellikleri ve fazlasını sunuyor.

Su damlası ekran

A5s’in su damlası 6,2 inç LCD ekranı, 19:9 en-boy oranı ve 1520×720 piksel çözünürlüğü bulunuyor. Telefonun yüzde 81,2 ekran / kasa oranı sayesinde kullanıcılar, mobil oyun, video izleme ve internette gezinme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. OPPO A5s’in arka kapağı ve çerçevesi farklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Telefonun ayna kaplaması, arka kapağın dokusunun standart metal versiyondan daha çarpıcı bir görsel deneyim oluşturmasını ve ışık akışlarını toplamasını sağlıyor.

4.230 mAh pil ve parmak izi tarayıcı

OPPO A5s’te kullanıcıların cihazlarını sadece 0,08 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmelerini sağlayan bir arka parmak izi tarayıcı bulunuyor. A5s, 4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışıyor.