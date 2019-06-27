Oppo, ekran altı kamera sistemi hakkında uyarıda bulundu

Genel çözüm olarak, ekranın üst kısmına yerleştirilen çentik ön plana çıktı. Apple’dan LG’ye varana kadar pek çok üretici, yeni modellerine çentikli tasarım çizgisini tercih etmeye başladı. Nitekim günümüze geldiğimizde de hala pek çok modelde çentikli tasarım anlayışının tercih edildiğini görebiliyoruz. Fakat bu durum çok uzun sürmeyecek.

Çünkü bazı üreticiler, kamerayı ekranın altına yerleştirme konusunda önemli adımlar atmış durumda. Bu üreticilerden birisi de Oppo.

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, kısa süre önce ülkemizde de kurumsal olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Özellikle tasarımsal anlamda attığı yenilikçi adımlarla dikkat çeken Çinli üretici, şu aralar yeni bir ekran altına yerleştirilen kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Oppo logosu taşıyan ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip modeller bu yıl içerisinde raflardaki yerlerini almış olacaklar.

Fakat Oppo, bu modellerin fotoğraf ve video performansı bakımından beklentilerin gerisinde kalabileceği konusunda uyardı. Çinli üretici, bu teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunu ve kalite bakımından açıkta bulunan bir kamera ile kıyaslamanın yanlış olacağına vurgu yaptı.

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