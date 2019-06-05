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Oppo ekran altı ön kamera ile testlere başladı

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TEKNOLOJİ  | 05.06.2019 07:40 | Son Güncelleme

Son dönemde satışlarını önemli oranda arttıran Oppo, yenilikçi teknolojilerle müşteri kitlesini daha da genişletmek istiyor.

Oppo ekran altı ön kamera ile testlere başladı

Malum, ekran gövde oranının artmasıyla birlikte, ön kameranın ekranın altına taşınabileceği üzere bazı fikirler ortaya atılmıştı. Bazı üreticiler bu teknolojinin lisansını almış olsalar da hala ortaya somut bir iş çıkarılmış değildi. En azından şimdiye kadar. Çünkü Oppo ekran altı ön kamera ile testlere başladığını açıkladı. Üstelik bu testlere dair ilk video da geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Dilerseniz Çinli üreticinin konu ile ilgili attığı tweete aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yayınlanan kısa videoda da net bir şekilde görülüğü üzere ön kamera ekranın altına gizlenmiş durumda. Kullanıcılar ön kamerayı aktif ettiklerinde, ekran transparan bir hal alarak kameranın görüş açısını netleştiriyor.

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere bu teknoloji geçtiğimiz yıllarda özellikle Samsung tarafından çok dile getirilmişti. Fakat ilk somut örnek az önce de belirttiğimiz üzere Oppo’dan geldi. Muhtemelen Oppo ekran altı kamera konusunda ilk resmi adımları 2019 içerisinde atacaktır. Büyük ihtimalle bu teknolojiyi 2019’da çıkan bazı Oppo modellerinde görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
oppo samsung telefon

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