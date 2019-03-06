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Oppo F11 Pro, geniş ekranıyla “yok artık” dedirtiyor!

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TEKNOLOJİ  | 06.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Oppo’nun önümüzdeki dönemde satışa sunmayı planladığı yeni amiral gemisi modeli Oppo F11 Pro ekran gövde oranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Oppo F11 Pro, geniş ekranıyla “yok artık” dedirtiyor!

2017’de akıllı telefon sektöründe devrimsel nitelikte adımlar atıldı. Pek çok üretici kalın ve çirkin çerçevelerden kurtularak, ekran gövde oranını maksimum düzeye getiren tasarım çizgisine geçiş yaptı. Bu bağlamda yüzde 60 seviyelerinde olan ekran gövde oranları bir anda yüzde 80’in üzerine çıktı.

Özellikle bu sene trend haline gelen delikli ekran tasarımı ile ekran gövde oranı daha da yüksek seviyelere çıktı. Malum geçtiğimiz yılın trendi olan çentikli ekranlarda yüzde 85’in üzerini görmek pek mümkün değildi. Fakat kamera çentiği ya da delikli ekran tasarımı ile yüzde 90’ın üzerine bile çıkmak mümkün. Nitekim bu oranı yakalayan modellerden birisi de Oppo F11 Pro.

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Oppo, önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni modelinde çerçeveleri minimum seviyeye indirmiş durumda. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik bir ekranla gelecek olan modelin ekran gövde oranı yüzde 90.9! Bu gerçekten de muazzam bir oran diyebiliriz.
Ön tarafta kamera çentiği içerisinde bulunan 16MP’lik kamera da hayli başarılı bir şekilde konumlandırılmış.

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Oppo F11 Pro oppo

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