Oppo F11 ve F11 Pro nihayet tanıtıldı

Özellikleri anlatmaya başlamadan önce ikili arasındaki ufak farktan bahsedelim. “Pro” ismini alan modelin daha büyük ekrana, daha iyi özelliklere sahip olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İki cihaz arasındaki tek fark ön kameradaki tasarım farkı. F11 modelinde alışageldiğimiz su damlası çentiği yer alırken, F11 Pro’da açılıp kapanabilen bir ön kamera mekanizması yer alıyor. İkili arasındaki farkı belirleyen ana unsur bu.
Peki özellikler neler? 6.53 inç Full HD+ IPS ekran, MediaTek Helio P70 çipset, 4/6 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama, 48 + 5 MP arka; 16 MP ön kamera, (maalesef) micro USB girişi ve VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya.
İlk aşamada Hindistan’da satışa çıkacak olan ikili, 280-350 dolarlık bir fiyat bandında raflarda yerini alacak.
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