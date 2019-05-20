Oppo K3: Şık, ucuz ve kullanışlı

Oppo K3 tasarım açısından Realme X ve Reno modellerine fazlasıyla benziyor. Uçtan uca çentiksiz bir ekran ve üst kısımdan çıkan pop-up selfie kamerası.

6.5 inçlik AMOLED ekranla gelen model ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisini de destekliyor. Gücünü Qualcomm’un orta segmentteki güçlü yonga seti Snapdragon 710’dan alan telefon 16MP’lik selfie kamerasına sahip olacak.

RAM tarafında LPDDR4X RAM teknolojisini, dahili depolama tarafında da UFS 2.1 teknojisini destekleyen K3, beyaz, yeşil ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Oppo’nun yeni modelinin hangi pazarlarda satışa sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu detayları da önümüzdeki hafta öğrenmiş olacağız.

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