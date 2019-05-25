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OPPO’nun Yeni Reno Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!

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TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 07:53 | Son Güncelleme

OPPO’nun merakla beklenen yeni serisi Reno, Türkiye’de akıllı telefon pazarında boy göstermeye başladı.

OPPO’nun Yeni Reno Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!

Serinin ilk telefonu “Reno”, pop-up kamerası ile dikkat çekiyor. Çekim sırasında otomatik olarak açılıp kapanabilen pop-up kamera, bu özelliği ile eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. Pop-up mekanizma, 200.000’den fazla kez başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 kez açarsa, pop-up yapı 5 yıllık kullanım boyunca çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor. 16 MP çözünürlüğe sahip pop-up kamera, 1080p 30fps video kaydı da yapılabiliyor.

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Reno'da arkada yer alan iki kamera, 3D camın altına tamamen gizlendi. Herhangi bir çıkıntı olmadan kusursuz bir görünüm sağlandı. Arkadaki ana kamera 48 MP çözünürlüğünde performans gösteriyor. Reno, 4K videoların 60fps'ye kadar çekilmesini destekliyor. Cihaz, OIS ile net ve istikrarlı bir görüntü yakalayabiliyor. Audio Focus teknolojisi, çevredeki sesleri 360 derece kaydetmek için telefonda çoklu mikrofonlar kullanıyor. Bu teknoloji, hareket halindeyken adeta taşınabilir bir sinema sunmak için stereo hoparlörler ve Dolby Atmos ile eşleştiriliyor.
Reno’nun arka kısmında,lensleri herhangi bir çizilmeden korumak için seramik cevheri O-dot bulunuyor. O-dot, lensleri yüzeyle doğrudan temas etmekten korumak için telefonu hafifçe kaldırıyor. Reno, 6,4 inç büyüklüğünde panoramik ekran ile geldi. 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe ve ince bir çerçeveye sahip. Aynı zamanda yüzde 93,1'e varan ekran / gövde oranı ile tamamen çentiksiz olarak tasarlandı.

Snapdragon 710 işlemcisi bulunan OPPO Reno modeli, 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza özelliklerini taşıyor. Android 9.0 tabanlı ColorOS 6 sistemi bulunan Reno'nun pil gücü ise 3765 mAh. Şık tasarımları ile beğeni toplayan Reno’nun, “Okyanus Yeşili” ve “Karbon Siyah” renk seçenekleri bulunuyor.

OPPO Reno, KDV dahil tavsiye edilen 4.999 TL fiyatıyla zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon android oppo

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