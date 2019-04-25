Oppo Reno 10x Zoom özellikleri ile neler sunuyor?

Reno 10x Zoom modeli 6.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 387 PPI değerinde AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü son dönemde tanıtılan amiral gemisi modellerinde olduğu gibi Snapdragon 855‘ten alan telefonda Adreno 640 grafik birimi yer alıyor.

6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelen telefon, depolama bölümünde 128 GB ve 256 GB opsiyonları sunuyor. 162 x 77.2 x 9.3 mm boyutlarındaki Reno 10x Zoom, 210 gram ağırlığa sahip. Gelelim telefonun en çok merak edilen kamera özelliklerine.

Telefonda 48 Megapiksel f/1.7 diyafram değerine sahip ana kamera + 13 Megapiksel f/3.0 periscope kamera + 5x optik zoom kamera + 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön bölümde ise 16 Megapiksellik kamera yer alıyor. Ön kameranın çentikte yer almadığını pop-up şeklinde çıktığını belirtelim.

Kutusundan ColorOS 6 tabanlı Android 9.0 Pie ile çıkan telefon 799 euro fiyat etiketine sahip. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefon 4.065 mAH kapasiteli VOOC 3.0 hızlı şarj destekli bataryaya sahip.



