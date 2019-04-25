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Oppo Reno 10x Zoom özellikleri ile neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Oppo, Reno modelinin yanında bir de amiral gemisi modeli olan Oppo 10x Zoom modelini tanıttı. İsminden de anlaşılacağı gibi bu telefon kamera özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Reno 10x Zoom özellikleri ve fiyatı hakkında her şey!

Oppo Reno 10x Zoom özellikleri ile neler sunuyor?

Reno 10x Zoom modeli 6.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 387 PPI değerinde AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü son dönemde tanıtılan amiral gemisi modellerinde olduğu gibi Snapdragon 855‘ten alan telefonda Adreno 640 grafik birimi yer alıyor.

6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelen telefon, depolama bölümünde 128 GB ve 256 GB opsiyonları sunuyor. 162 x 77.2 x 9.3 mm boyutlarındaki Reno 10x Zoom, 210 gram ağırlığa sahip. Gelelim telefonun en çok merak edilen kamera özelliklerine.

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Telefonda 48 Megapiksel f/1.7 diyafram değerine sahip ana kamera + 13 Megapiksel f/3.0 periscope kamera + 5x optik zoom kamera + 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön bölümde ise 16 Megapiksellik kamera yer alıyor. Ön kameranın çentikte yer almadığını pop-up şeklinde çıktığını belirtelim.

Kutusundan ColorOS 6 tabanlı Android 9.0 Pie ile çıkan telefon 799 euro fiyat etiketine sahip. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefon 4.065 mAH kapasiteli VOOC 3.0 hızlı şarj destekli bataryaya sahip.


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