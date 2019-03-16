Oppo RX17 Neo isimli modelini inceliyoruz

Oppo RX17 Neo, 7.4mm kalınlıkta ve 156 gram ağırlığında. 6.41 inch devasa ekranını göz önüne alırsak, bu rakamlar oldukça iyi. Öte yandan, ekran çerçeve oranı %91 civarında, ki bu da çok iyi. Telefonu büyük ekranına rağmen çoğu zaman tek elde kullanabiliyorsunuz.
Ürünün ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Üst kısımda damla çentik içine yerleştirilmiş yapay zekâ destekli 25MP kamera yer alıyor. Arka tarafa geldiğimizde ise, renkli ve ışığa göre değişken tonlar sunan, mücevheri andıran bir görsellik var. Tabii parmak izi ve kir tutabiliyor. Daha güvenli kullanım için kutudan şeffaf kılıf da çıkıyor.
Tabii arka tarafta dikkat çeken bir diğer unsur da 16+2MP’den oluşan dual kamera sistemi. Detaylardan birazdan söz edeceğiz.
6.41 inch Amoled ekran. Cepte mini bir TV gibi
RX 17 Neo’nun büyük ver gerçekten güzel kalite sunan bir ekranı var. Dokunuşlara hızlı tepkiler veriyor, dış mekan kullanımlarında dahi iyi bir parlaklık seviyesi var. 6.41 inch denildiğinde, rahatlıkla filmler izleyebilir, elektronik kitaplar okuyabilirsiniz. Oyun tarafına geldiğimizde ise, avuçlarınızda daha fazla detay var demek ve bu detayları daha net görebiliyorsunuz.
Bir de, ürünümüzde parmak izi okuyucu sensörün ekrana yedirildiğini söyleyelim. Alt kısımda zaten parmak izi logosunu görüyorsunuz ve uyku modundayken dokunarak rahatlıkla açabiliyorsunuz. Unutmadan, cihazın yüz tanıma sistemi de mevcut ve ikisi de genel olarak iyi performans sunuyor.
Snapdragon 660 ile geliyor
Telefonda Snapdragon 660 Octa core işlemci mevcut. Bunun yanında 4GB RAM ve 128GB depolama var. Bu gerçekten etkileyici bir rakam. 4K videolardan fotoğraflara, büyük boyutlu oyunlara kadar pek çok şey depolayabilirsiniz. Ayrıca microSD desteği de var.
Yaptığımız denemelerde, PUBG’yi orta grafik ayarlarında rahatlıkla oynayabildik. Bunun haricinde, Super Mario Run gibi hız isteyen platform oyunlarını, yarış oyunlarını ve daha pek çok oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ama şunu da belirtelim ki güncel oyunlarda en iyi grafik kalitesini beklememelisiniz.
Yapay zekâ destekli kameralar
RX 17 Neo, 25MP selfie kamerayla geliyor. Yapay zekâ desteği de bulunan bu kamera, yüzünüzdeki mimikleri ve kıvrımları algılayarak en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bunun yanında çeşitli filtre ve etiket modları da mevcut. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda hızlı ve net sonuçlar alabiliyorsunuz.
Arka tarafta ise 16+2MP kamera sistemi var. Bunlardan 2MP olanı derinlik sensörü ve özellikle bazı detayları ön plana çıkarmak için kullanabiliyorsunuz. Arka kameraların da ortalama performans sunduğunu, hatta 4K video çekim desteği sunduğunu da söyleyebiliriz.
3600mAh pil
Telefonda çıkarılamaz 3600mAh pil mevcut. Oppo’nun üst seviye modelleri için bahsettiği Vooc hızlı şarj teknolojisi ne yazık ki bu modelde bulunmuyor. Ürün, tek şarj ile bir günü rahatlıkla geride bırakmanıza yardımcı oluyor.
Toparlamak gerekirse, RX17 Neo’nun şık bir tasarıma ve büyük bir ekrana sahip olduğunu söyleyelim. Yapay zekâ destekli kameraları da pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek türden. Eğer orta seviye bir Android telefon arıyorsanız, RX17 Neo’ya göz atmanızı öneririz.
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