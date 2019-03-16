Oppo RX17 Neo isimli modelini inceliyoruz

Oppo RX17 Neo, 7.4mm kalınlıkta ve 156 gram ağırlığında. 6.41 inch devasa ekranını göz önüne alırsak, bu rakamlar oldukça iyi. Öte yandan, ekran çerçeve oranı %91 civarında, ki bu da çok iyi. Telefonu büyük ekranına rağmen çoğu zaman tek elde kullanabiliyorsunuz.

Ürünün ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Üst kısımda damla çentik içine yerleştirilmiş yapay zekâ destekli 25MP kamera yer alıyor. Arka tarafa geldiğimizde ise, renkli ve ışığa göre değişken tonlar sunan, mücevheri andıran bir görsellik var. Tabii parmak izi ve kir tutabiliyor. Daha güvenli kullanım için kutudan şeffaf kılıf da çıkıyor.

Tabii arka tarafta dikkat çeken bir diğer unsur da 16+2MP’den oluşan dual kamera sistemi. Detaylardan birazdan söz edeceğiz.

6.41 inch Amoled ekran. Cepte mini bir TV gibi



RX 17 Neo’nun büyük ver gerçekten güzel kalite sunan bir ekranı var. Dokunuşlara hızlı tepkiler veriyor, dış mekan kullanımlarında dahi iyi bir parlaklık seviyesi var. 6.41 inch denildiğinde, rahatlıkla filmler izleyebilir, elektronik kitaplar okuyabilirsiniz. Oyun tarafına geldiğimizde ise, avuçlarınızda daha fazla detay var demek ve bu detayları daha net görebiliyorsunuz.