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Orada bir ilk: Artık gökkuşağından geçecekler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Lambeth semtinde gökkuşağı renklerini taşıyan yaya geçidi kalıcı hale getirildi.

Londra’daki bir caddeye LGBTi+ topluluğu ile dayanışma için ilk defa gökkuşağı renklerinde kalıcı bir yaya geçidi yapıldı. LGBTİ+’larla dayanışma amacıyla yapılan yaya geçidinin mimarı Lambeth konseyi.

BAŞKA YERLERDE DE UYGULANIYOR

Kaos GL'nin aktardığına göre böylece, daha önce Kanada’da Vancouver, Avustralya’da Sidney ve Fransa’da Paris kentlerinde kalıcı hale getirilen gökkuşağı renklerindeki yaya geçitlerine bir yenisi eklenmiş oldu.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMAYA TEŞVİK EDİYORLAR

Konsey insanları bu yaya geçidini kullandıklarını fotoğraflayıp #WeAreLambeth ve #HerneHillRainbow etiketleriyle paylaşmaya da teşvik ediyor. Yaya geçidini anlatan bir bildiri.

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Anahtar Kelimeler:
Londra ingiltere gökkuşağı LGBT

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